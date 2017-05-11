Bir süredir Samsung Galaxy S8 ile ilgili ortaya atılan sorunları bu yazımızda değerlendiriyor ve Galaxy S8'in kronik problemi olup olmadığı hakkında detayları anlatıyoruz.

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8+ kullanıcıların yoğun beğenisiyle karşılaşmıştı ancak bir süredir Galaxy S8'de bulunduğu iddia edilen problemler telefonla ilgili akıllarda soru işaretleri yarattı. Biz de bu soru işaretlerini gidermek adına bu yazımızda Galaxy S8 ile ilgili ortaya atılan problemlerden ve bunların gerçekten bir problem olup olmadığından bahsediyoruz.

Galaxy S8 ile ilgili öne sürülen problemlere geçmeden önce, telefonla ilgili sizler için iki video hazırladık. Eğer hala izlemediyseniz Galaxy S8 İnceleme ve Galaxy S8 Sağlamlık Testi videolarımızı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

İnceleme:

Sağlamlık Testi:

Öncelikle sorunlara giriş yapacak olursak, aslında telefon hakkında bazı ufak iddialar bulunsa da ciddi anlamda telefonun kırmızı ekran sorunu ve hoparlöründe sesin zaman zaman kısılıp tekrar artması öne sürülmüştü. Genel olarak değerlendirecek olursak bu durumlar başta bir problem olarak görülüyor ancak yazılımsal olarak giderilebiliyor. Şimdi dilerseniz bir Galaxy S8+ kullanıcısı olarak benim de karşılaştığım sorunlarla ilgili detaylara geçelim.

Kırmızı ekran sorunu

Bildiğiniz gibi Galaxy S8 ilk piyasaya çıktığında ekranındaki beyaz tonlar kırmızı gibi görünüyor hatta bir süre sonra neredeyse beyaz rengin yerini açık kırmızı alıyordu. Elbette bu durum Galaxy S8 kullanıcıları için endişe yaratmıştı.

Bir süre sonra sorun yaygınlaştıkça Samsung sorunun donanımsal değil yazılımsal olduğunu söyleyerek yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellemeyle birlikte sorunu yaşayan kullanıcılar ayarlardan ekran kenarlarındaki rengi optimize edip renk dengesini ayarlayarak bu sorunu çözüme kavuşturabildiler. Ayrıca sizin de başınıza bu sorun geldiyse bu yazımızdan sorunun çözümüyle ilgili detaylara bakabilirsiniz.

Hoparlörde sesin aniden kısılıp artması

Yine kullanıcıların donanımsal olduğunu öne sürdüğü ancak aslında yazılımdan kaynaklanan bir sorun da Galaxy S8'de bir video izlerken hoparlörden gelen sesin aniden kısılması ve kendi kendine tekrar artması. Bu sorun için her ne kadar donanımsal dense de Samsung, sorunun yazılımsal olduğunu ve çözümü için kullanıcıların telefonun ayarlarını sıfırlamayı deneyebileceğini söylüyor. Yani kısacası, bu sorun da kronik değil ve yazılımsal olarak çözülebiliyor.

Kısacası Samsung Galaxy S8 ile ilgili öne atılan önemli problemler aslında yazılımla giderilebiliyor ancak öte yandan kullanıcılar kendilerinden kaynaklanmayan bu sorunların çözümleri için yazılım güncellemesi yapmak ya da bazı ayarları değiştirmek zorunda kalıyorlar. Sorunlar her ne kadar donanımsal olmasa da yine de bu kadar pahalı bir telefonda bu tarz sorunların ortaya çıkması yazılımla çözülse bile can sıkıcı bir durum. Samsung'un bu durumun önüne geçmesi ve sıfırdan telefonu alacak yeni kullanıcıların bu sorunlarla karşılaşmamasını sağlaması gerekiyor.

Peki başka bir sorunu var mı?

Bunların dışında Samsung Galaxy S8'de şu ana kadar kritik bir soruna rastlanılmadı ancak bazı kullanıcılar yine telefonun ısındığı gibi sorunları da dile getiriyorlar. Belki bazı modellerde bu tarz sorunlar olabilir, bu konuyla ilgili bir şey söylemek zor ancak cihazın genel anlamda farklı problemleri olmadığını belirtelim.