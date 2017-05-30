Tüm Nokia Cihazları Haziran Sonunda Satışa Çıkıyor!

HMD Global ile küllerinden doğan Nokia’nın geçtiğimiz Mart ayında tanıttığı Nokia 3, 5 ve 6 cihazları, Haziran 2017 sonundan itibaren dünya pazarına sunulacak.

Yılın ikinci çeyreği başında tanıtılan ve büyük beğeni toplayan orta seviye Nokia cihazları sadece Uzak Doğu’da satışa sunulmuştu. O zamandan bu yana dünya çapındaki potansiyel müşterilerinin sabırsız bekleyişini sonlandırmak isteyen Finlandiyalı şirket, Haziran sonunu hedef gösterdi.

MWC 2017’nin yıldızları Nokia 3, 5, ve 6 ‘nın yanı sıra bu yaz duyurulması beklenen amiral gemisi telefon Nokia 9 için de raflarda boş yerler açılmaya başlandı bile.

Nokia 3, 5, 6 cihazlarının detaylı özelliklerine göz atmak için hemen aşağıdaki haberimize tıklayabilirsiniz:

Firmanın büyük heyecanla beklediğimiz cihazlarına kavuşmak güzel olacak. Ayrıca söz konusu orta sınıf cihazların fiyat açısından oldukça avantajlı olacağı söyleniyor.Henüz ülkemiz için netleşmeye fiyat detayları çok yakın zamanda belli olacaktır. Haberler i kaçırmamak için takipte kalın.