39 bilim insanının uzun uğraşlar sonucu sürüngenler atlasını tamamlaması ile birlikte dünyanın ilk yaşam atlası tamamlandı. Bilim insanları, artık karasal alandaki tüm türlerin çeşitliliğini ve yoğunluğunu bilerek doğal hayatı daha bilinçli bir şekilde koruma altına alabilecekler.

Bir grup araştırmacı, uzun süren araştırmalar sonucunda dünyadaki tüm sürüngenleri haritalamayı başardı. Bu harita, kuşlar, memeliler ve amfibiler için olan haritalarla birleştirilince dünyanın ilk ‘yaşam atlası’ tamamlanmış oldu.

Araştırmacılar, doğal hayatı korumak için türlerin nerede yaşadıklarını bilmenin çok önemli olduğunu, bu sayede kısıtlı fonların daha doğru bir şekilde kullanılabileceğini söylediler.

Yeryüzündeki tüm kuşların, memelilerin ve amfibilerin yaşam alanlarını gösteren haritalar uzun yıllar önce tamamlanmıştı. Fakat sürüngen haritalarının tamamlanması çok mümkün görünmüyordu. Oxford ve Tel Aviv Üniversitesi'nden 39 bilim insanının oluşturduğu ekip, sürüngen atlasını oluşturmayı başardı ve ‘Doğal Ekoloji ve Evrim’ dergisinde yayınladı.

Sürüngen atlası 10 binden fazla yılan, kaplumbağa ve kertenkele türünü kapsıyor. Bunlara 5.000 memeli, 10.000 kuş ve 6.000 kurbağa ve semender türü de eklenince dünyanın ilk yaşam atlası tamamlanmış oluyor.

Yukarıdaki haritada gri bölgeler bilinen herhangi bir türün yaşamadığı karasal alanları göstermektedir. Mavi alanlar az sayıda türün yaşadığı, kırmızı alanlar ise tür çeşitliliğinin çok fazla olduğu alanları göstermektedir.

Yukarıda gördüğünüz 4 farklı harita, sürüngen türlerinin çeşitliliğini göstermektedir. B haritası tüm sürüngenleri gösteriyor, C haritası kertenkeleleri, D haritası yılanları, E haritası ise kaplumbağaları gösteriyor. Gri alanlar herhangi bir türün yaşamadığı karasal alanlar. Mavi bölgelerde tür çeşitliliği az, kırmızı alanlarda ise fazla. Her haritada renk ölçeğinin farklı olduğunu unutmayınız.

Yukarıdaki haritada yılanların ve kertenkelelerin yaşadığı ve korunması gereken bölgeler gösterilmektedir.

Doğal Ekoloji ve Evrim'de yayınlanan sürüngenler atlasını daha detaylı olarak buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.