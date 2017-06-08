Tüm Yaşam Galaksimizin Bir Deliğe Girmesiyle Başladı!

Yapılan araştırmalara göre yaşam, Samanyolu Galaksisi'nin bir deliğe girerek evrenin diğer zararlı etkenlerinden korunması ile başladı.

Dünyanın da içerisinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin tam yeri bulundu. Bulunan bilgilere göre Samanyolu, evrenin içerisinde yer alan devasa bir delikte bulunuyor. Bu deliğin evrenin kalanına göre daha sakin olması sayesinde yaşama elverişli alanlar oluşabildiği açıklandı. Her yerinden güç fışkıran evrenin genel kesimine baktığımızda iç içe geçen galaksiler, süpernova patlamaları, karadelikler gibi savaş alanları görüyoruz. Bizim galaksimiz ise bu savaş alanını uzaktan izlemeyi tercih ediyor.

Evrenin her yerinde doğuş ve yok oluşu var. Güneşimizden binlerce kat daha büyük güneşlerin bile bir ömrü var ve bir gün devasa bir süpernovaya veya karadeliğe dönüşüyorlar. Bu süpernova, karadelik gibi cisimler kendi galaksimizde de bulunuyor, ancak tüm evrene baktığımızda çok daha az gerçekleşiyor. Bu sakin atmosferin Samanyolu Galaksisinde bulunan küçük bir gezegene yaşamı kazandırdığı düşünülüyor.

Wisconsin-Madison Üniversitesi’ndeki uzmanlar, galaksimizin evrenin filament boşluğunda bulunan deliklerden birinde olduğunu keşfettiler. Bu sayede evrenin tehlikelerinden uzak kalabildik.

Eğer evrenin çok yoğun olduğu bir alanda yaşıyor olsaydık, çok daha fazla maddeyle çarpışma riskimiz olacaktı ve daha da önemlisi radyasyon gibi zararlı ışınlar bütün sistemimizi bozacaktı. Evrenin hangi bölgesinde olduğumuzu ve bu bölgenin bize ne gibi avantajlar sağladığını bularak, dünyanın dışında yaşam ararken aradığımız yeri daha iyi bilebiliriz.