‘Blobfish’ Hakkında Fena Kandırılmışız!

Her halinden memnuniyetsizlik akan balığı hatırladınız mı? İki bakkal dükkanını batırıp resife muhtar seçilen dayı gibi bir ifadesi vardı. Çirkin Hayvanları Koruma Derneği tarafından dünyanın en çirkin hayvanı seçilince gündem olmuştu. Bakın hakkında nasıl kandırılmışız.

Görenin ne sorunu olduğunu merak ettiği ama sormaya cesaret edemediği “Blobfish”, damla balığı, kabuklu deniz balığı, hiç olmadı Psychrolutes marcidus türü balıklardan bahsediyoruz. Sinirinden erimiş bir Pokemon’a benzeyen canlı hakkında yeni bilimsel veriler var.

Yeni Zelanda sahillerinden birinde, ilk defa 2003 yılında görülen Blobfish, internet üzerinden yapılan bir anketle dünyanın en çirkin hayvanı seçilmişti. Belki adıyla dalga geçebilirsiniz ama ilerleyen zamanlarda o, alanında gayet önemli işlere imza atan Çirkin Hayvanları Koruma Derneği’nin de maskotu haline geldi. Güney Avustralya, Tazmanya ve Yeni Zelanda’daki doğal ortamında bizim bildiğimiz o sembolik hallerinden çok daha normal görünüme sahip bir şekilde yaşıyorlar. Çünkü bugüne kadar internette gördüklerimiz, basınç olmayan ortanlarda bulundukları için bu şekle bürünenlermiş.

(Bay Blobby lakaplı blobfish)

Mevzuyu biraz daha aydınlatalım:

Deniz yüzeyinin 600 ila 1200 metre altındaki derin sularda yaşayan bu ilginç canlı, bir balıkçı ya da bir araştırmacı tarafından rahatsız edilmedikçe, 300 metreden yukarıya çıkmazlar. Derin deniz canlısı olarak, çok düşük ışığın bulunduğu ortamlara uyum sağlamışlardır. Ayrıca o derinliklerde yüzmek için evrimleşen çoğu balık türünde bulunan hava dolu boşluğa sahip değiller. Çünkü aşırı basınç altında kalan yumuşak yüzeyleri deforme olmaya çok müsait bir yapıda.

Doğal olarak yapısal bir desteye sahip olmadıkları için onları denizin derinliklerinden daha düşük basınçların olduğu yüzeye yaklaştırdığımızda, bilinen formlarına bürünüyorlar.

Aşağıdaki görselde damla balığının doğal ortamında neye benzediğini net bir şekilde görüyoruz:

2003 yılında ilk kez görüntülenen internet kahramanı olan Bay Blobby’ye ne olduğunu merak ediyorsanız, endişelenmeyin. Şu an kendisi dünyanın en çirkin hayvanı ünvanıyla Avustralya’da bir müzede sergileniyor.