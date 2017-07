Tüm Zamanların En Çok Dinlenen Şarkısı Despacito!

Porto Riko’lu Luis Fonsi ve reggaetón’ın kralı olarak bilinen Daddy Yankee’nin seslendirdiği Despacito, tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı oldu.

YouTube, Spotify ve diğer müzik servislerinde toplam 4.6 milyar dinlenme sayısına ulaşan Despacito, dünyada dijital ortamda en fazla dinlenen şarkı olma unvanını ele geçirdi. Önceki rekor, Justin Bieber’in Sorry isimli şarkısına aitti.

4 dakika 42 saniye uzunluğundaki şarkı, İspanyolca seslendirildi. İlk başlarda ABD’de pek popüler olmayan şarkı, Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinde daha çok biliniyor ve dinleniyordu. Özellikle Wiz Khalifa’nın ‘See You Again’ şarkısının YouTube’da en çok dinlenen şarkı olmasıyla ilgili haberlerde ‘gerilerden arap atı gibi gelen Despacito, yakın zamanda See You Again’i geçecek’ gibi yorumların yapılması sebebiyle bilmeyenlerin de öğrenmiş olduğu şarkı, ayrıca başka bir rekorun daha sahibi. YouTube’da yalnızca 154 günde 2 milyar izlenme sayısına ulaşan şarkı, bu rakama en hızlı sürede ulaşan şarkı olma özelliğine sahip.

Yakında yeni bir albüm çıkarmayı hedefleyen Fonsi ise şarkının Universal etiketiyle çıkmasının, bu rekora ulaşmasındaki en büyük etken olduğunu vurguladı. Fonsi, ‘İngilizce şarkıların hakim olduğu dünyada İspanyolca bir şarkının en çok dinlenen şarkı olması, benim olduğu kadar Universal’ın da büyük bir başarısıdır’ dedi.

Şarkıyı hala dinlememiş olanlar varsa buyursunlar;