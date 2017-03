Tüm Zamanların En Çok İndirilen Android Uygulamaları!

Google, Play Store servisinde tüm zamanların en çok indirilen oyunları, uygulamaları, müzikleri, filmleri ve kitaplarını sıraladı. Liste ise tam beklediğiniz gibi.

2008 yılında Android Market olarak hayatına başlayan Android dünyasının uygulama mağazası olan Google Play Store, 2012 yılında şimdiki adını alarak yoluna devam ediyor. Şu anda 3 milyondan fazla uygulamaya ev sahipliği yapan Google Play’in tarihi boyunca, yani tüm zamanların en çok indirilen uygulamarı ve diğer hizmetleri de duyuruldu.

Bu bağlamda uygulama ve oyun konusunda hepinizin bekleyeceği bir liste çıkarken açıklamaya göre sıralamalar ise şu şekilde;

Google Play’de En Çok İndirilen 5 Oyun

Candy Crush Saga Subway Surfers Temple Run 2 Despicable Me Clash of Clans

Google Play’de En Çok İndirilen 5 Uygulama

Facebook Facebook Messenger Pandora Radio Instagram Snapchat

Google Play’de En Çok Satan 5 Şarkı

Thinking Out Loud (Ed Sheeran) Royals (Lorde) Blank Space (Taylor Swift) Uptown Funk (Mark Ronson ft. Bruno Mars) Happy (Pharrell Williams)

Google Play’de En Çok Satan 5 Albüm

Adele – 25 Eminem – The Marshall Mathers LP2 (Deluxe) Taylor Swift – 1989 Drake – If You’re Reading This It’s Too Late Kendrick Lamar – To Pimp A Butterfly

Google Play’de En Çok Satan 5 Film

The Interview

Frozen

Deadpool

Star Wars: The Force Awakens

Guardians of the Galaxy

Google Play’de En Çok Satan 5 Kitap

Fifty Shades of Grey (E L James) The Hunger Games trilogy (Suzanne Collins) A Game of Thrones (George RR Martin) The Fault in Our Stars (John Green) Gone Girl (Gillian Flynn)

Sonuç olarak beklenilen bir liste olan tüm zamanların en çok satanları listesindeki favori oyun/uygulama ya da film/müzik gibi seçimlerinizi yorumlar bölümünden bize aktarabilirsiniz.