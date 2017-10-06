Korku filmi izlemeyi herkes sevmeyebilir. Bazıları kaldıramadığından, bazıları ise saçma bulduğundan bu yapımlara önyargıyla yaklaşan insanların sayısı epey fazladır. İşte hem seyir zevki yüksek, hem de insanı tir tir titreten, gerim gerim geren korku filmleri!

Bir korku filmi de sanatsal ögeler barındırabilir, hikayesi ile sizi derinden etkileyebilir. Geniş bir perspektiften baktığımızda iyi bir korku filmi çekmek sinema sanatının en zor alanlarından biridir. Burada kesinlikle öcülü, böcülü korku filmlerini tenzih ederek konuşuyorum.

Bir hikayenin ve kurgusunun gerilim ögeleriyle bezenmesi ve bunların izleyiciye aynı şekilde aktarılması gerçekten zor.

Her filmin fragmanını da hemen altına iliştiriyoruz, bunlardan bazıları 18 yaş ve üzeri için özenle hazırlanan fragmanlar oldukları için sonradan bize kızmayın :)

The Ring (Halka, 2002) 249.3 milyon dolar:

Get Out (Çık Dışarı, 2017) 252.4 milyon dolar:

The Village (Köy, 2004) 256.6 milyon dolar:

Annabelle (2014) 256.8 milyon dolar:

The Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği, 1996) 272.7 milyon dolar:

What Lies Benath (Gizli Gerçek, 2000) 291.4 milyon dolar:

Annabelle: Creation (Annabelle: Yaradılış, 2017) 292.5 milyon dolar:

Shutter Island (Zindan Adası, 2010) 294.8 milyon dolar:

Resident Evil: Afterlife (Ölümcül Deney: Ölümden Sonra, 2010) 300.22 milyon dolar:

The Conjuring (Korku Seansı, 2013) 318 milyon dolar:

The Conjuring 2 (Korku Seansı 2, 2016) 320.2 milyon dolar:

Se7en (Yedi, 1995) 327.3 milyon dolar:

Hannibal (2001) 351.6 milyon dolar:

It (O, 2017) 404.3 milyon dolar:

Sings (İşaretler, 2002) 408.2 milyon dolar:

The Excorcist (Şeytan, 1973) 441.3 milyon dolar:

Jaws (1974) 470.6 milyon dolar:

The Sixth Sense (6. His, 1999) 672.8 milyon dolar: