Tüm Zamanların En Çok Para Kazandıran 25 Filmi!

Yüksek bütçeli filmlerin çekilerek milyarlarca dolar gelir elde ettiği Amerika sineması, kendi içerisinde dahi çok ciddi paralar kazanabiliyor. Bugün sizlere Amerika içinde en çok para kazanan filmleri aktaracağız.

Avengers: Infinity War’un sinemaları harekete geçirerek rekorlar kırmasının ardından hangi filmin ne kadar izlendiği yeniden merak edilmeye başladı. Marvel Sinematik Evreni başta olmak üzere Star Wars, Avatar gibi pek çok filmin yer aldığı bir liste yayınlandı. Liste Amerika sinemalarına özel olarak hazırlansa da Amerika'nın dünya sinemasına yön verdiği gerçeğinden yola çıkarak, listenin tüm zamanların en çok para kazandıran 25 filmini gösterdiğini söyleyebiliriz.

Şu anda Avengers: Infinity War çok sağlam bir açılış yapmış olsa da, bu süreçte geçmesi gereken pek çok film bulunuyor. Bu filmler arasında Avengers, Black Panther gibi kendi filmleri bulunurken, Jurassic World, Star Wars gibi ünlü seriler de bulunuyor. Karşınızda, Amerika’da tüm zamanların en çok para kazanan 25 filmi:

25) The Hunger Games

Açılış Haftası: 152,5 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 408 milyon dolar

24) Captain America: Civil War

Açılış Haftası: 179,1 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 408 milyon dolar

23) Iron Man 3

Açılış Haftası: 174,1 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 409 milyon dolar

22) Wonder Woman

Açılış Haftası: 103,2 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 412,5 milyon dolar

21) Toy Story 3

Açılış Haftası: 110,3 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 415 milyon dolar

20) The Lion King

Açılış Haftası: 1,5 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 422,7 milyon dolar

19) Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest

Açılış Haftası: 135,6 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 423,3 milyon dolar

18) The Hunger Games: Catching Fire

Açılış Haftası: 158 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 424,6 milyon dolar

17) E.T.: The Extra-Terrestrial

Açılış Haftası: 11,8 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 435,1 milyon dolar

16) Shrek 2

Açılış Haftası: 108 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 441,2 milyon dolar

15) The Dark Knight Rises

Açılış Haftası: 160,8 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 448,1 milyon dolar

14) Avengers: Age of Ultron

Açılış Haftası: 191.2 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 459 milyon dolar

13) Star Wars

Açılış Haftası: 1,5 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 460,9 milyon dolar

12) Star Wars: Episode I - The Phantom Manace

Açılış Haftası: 64,8 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 474,5 milyon dolar

11) Finding Dory

Açılış Haftası: 135 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 486,2 milyon dolar

10) Beauty and the Beast

Açılış Haftası: 174,7 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 504 milyon dolar

9) Rogue One: A Star Wars Story

Açılış Haftası: 155 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 532,1 milyon dolar

8) The Dark Knight

Açılış Haftası: 158,4 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 534,8 milyon dolar

7) Star Wars: The Last Jedi

Açılış Haftası: 220 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 620,1 milyon dolar

6) Marvel’s The Avengers

Açılış Haftası: 207,4 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 623,3 milyon dolar

5) Jurassic World

Açılış Haftası: 208,8 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 652,2 milyon dolar

4) Titanic

Açılış Haftası: 28,6 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 659,3 milyon dolar

3) Black Panther

Açılış Haftası: 242,1 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 682,4 milyon dolar

2) Avatar

Açılış Haftası: 77 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 760,5 milyon dolar

1) Star Wars: The Force Awakens

Açılış Haftası: 247,9 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 936,6 milyon dolar

Bonus) Avengers: Infinity War

Açılış Haftası 250 milyon dolar

Avengers, bu rakamla dünya genelinde açılış rekoru kırmasının yanında yerel olarak nitelendirilen Amerika sinemalarından da rekorla ayrılmış oldu.