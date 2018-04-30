Tüm Zamanların En Çok Para Kazandıran 25 Filmi!

Avengers: Infinity War’un sinemaları harekete geçirerek rekorlar kırmasının ardından hangi filmin ne kadar izlendiği yeniden merak edilmeye başladı. Marvel Sinematik Evreni başta olmak üzere Star Wars, Avatar gibi pek çok filmin yer aldığı bir liste yayınlandı. Liste Amerika sinemalarına özel olarak hazırlansa da Amerika'nın dünya sinemasına yön verdiği gerçeğinden yola çıkarak, listenin tüm zamanların en çok para kazandıran 25 filmini gösterdiğini söyleyebiliriz.
Şu anda Avengers: Infinity War çok sağlam bir açılış yapmış olsa da, bu süreçte geçmesi gereken pek çok film bulunuyor. Bu filmler arasında Avengers, Black Panther gibi kendi filmleri bulunurken, Jurassic World, Star Wars gibi ünlü seriler de bulunuyor. Karşınızda, Amerika’da tüm zamanların en çok para kazanan 25 filmi:
25) The Hunger Games
Açılış Haftası: 152,5 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 408 milyon dolar
24) Captain America: Civil War
Açılış Haftası: 179,1 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 408 milyon dolar
23) Iron Man 3
Açılış Haftası: 174,1 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 409 milyon dolar
22) Wonder Woman
Açılış Haftası: 103,2 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 412,5 milyon dolar
21) Toy Story 3
Açılış Haftası: 110,3 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 415 milyon dolar
20) The Lion King
Açılış Haftası: 1,5 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 422,7 milyon dolar
19) Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest
Açılış Haftası: 135,6 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 423,3 milyon dolar
18) The Hunger Games: Catching Fire
Açılış Haftası: 158 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 424,6 milyon dolar
17) E.T.: The Extra-Terrestrial
Açılış Haftası: 11,8 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 435,1 milyon dolar
16) Shrek 2
Açılış Haftası: 108 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 441,2 milyon dolar
15) The Dark Knight Rises
Açılış Haftası: 160,8 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 448,1 milyon dolar
14) Avengers: Age of Ultron
Açılış Haftası: 191.2 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 459 milyon dolar
13) Star Wars
Açılış Haftası: 1,5 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 460,9 milyon dolar
12) Star Wars: Episode I - The Phantom Manace
Açılış Haftası: 64,8 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 474,5 milyon dolar
11) Finding Dory
Açılış Haftası: 135 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 486,2 milyon dolar
10) Beauty and the Beast
Açılış Haftası: 174,7 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 504 milyon dolar
9) Rogue One: A Star Wars Story
Açılış Haftası: 155 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 532,1 milyon dolar
8) The Dark Knight
Açılış Haftası: 158,4 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 534,8 milyon dolar
7) Star Wars: The Last Jedi
Açılış Haftası: 220 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 620,1 milyon dolar
6) Marvel’s The Avengers
Açılış Haftası: 207,4 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 623,3 milyon dolar
5) Jurassic World
Açılış Haftası: 208,8 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 652,2 milyon dolar
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4) Titanic
Açılış Haftası: 28,6 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 659,3 milyon dolar
3) Black Panther
Açılış Haftası: 242,1 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 682,4 milyon dolar
2) Avatar
Açılış Haftası: 77 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 760,5 milyon dolar
1) Star Wars: The Force Awakens
Açılış Haftası: 247,9 milyon dolar - ABD Toplam Kazanç: 936,6 milyon dolar
Bonus) Avengers: Infinity War
Açılış Haftası 250 milyon dolar
Avengers, bu rakamla dünya genelinde açılış rekoru kırmasının yanında yerel olarak nitelendirilen Amerika sinemalarından da rekorla ayrılmış oldu.