Dünyanın En Garip Televizyonunda Yeni Nesil Oyunlar Çalıştı

70'lerde piyasaya çıkan ve oldukça yenilikçi tasarıma sahip olan Videosphere'de günümüzün modern oyunları çalıştırıldı.

My Mate Vince isimli Youtube kullanıcısı, 100.000 aboneye ulaşmasının şerefine oldukça enteresan bir fikrini gerçeğe dökmeyi başardı. Dünya tarihinde piyasaya çıkmış en garip gureba televizyon olarak tarihe geçen JVC Videosphere üzerinde PS4 ve Xbox One oyunlarını çalıştırmayı başardı.

Yukarda görebileceğiniz gibi cihazda Sony'nin konsola özgü oyunlarından Horizon: Zero Dawn'ı oynayan Vince, bununla da yetinmeyerek deneyimini Xbox One'da Forza 7, Nintendo Switch'de ise Mario Kart 8 oynayarak aboneleriyle bunu paylaşmış. Genellikle 'Nasıl Yapılır' tarzında videolar çeken Vince'ın videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Peki oldukça garip bir tasarıma sahip olan JVC Videosphere nedir?

1970'de JVC tarafından duyurulan ve astronot kaskı biçiminde tasarlanan Videosphere, 1980'lerin başlarına kadar piyasada kaldı. Turuncu, beyaz, kırmızı ve gri opsiyonlarla satışa sunulan ve belki de televizyonlara 'tarz' katmayı hedefleyen ilk model olan Videosphere, The Matrix ve 2001: A Space Odyssey gibi filmlerde de karşımıza çıkmıştı.