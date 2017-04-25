Tüm Zamanların En İgrenç ve Rahatsız Edici 9 Filmi!

Sinema tarihinde öyle filmler var ki, film süresinin yarısında gözleriniz kapalı olarak izlersiniz. Tüm zamanların en iğrenç filmleri olarak gösterilen 9 filmi derledik.

Sinema sanatı son yıllarda ön plana çıkan dijital efektlerle oldukça zenginleşti. Artık yıllar önce anlatmanın çok zor olduğu konuları, perdeye aktarmanın zor olduğu romanları izleyebiliyoruz. Ancak sinemada diğer bir zorluk ise rahatsız film çekmek ve hatta izleyebilmektir.

Saatte ortalama 900 kez kırptığımız gözlerin bu listedeki filmlerin yarısı boyunca kapalı kalacağına inanıyoruz:

9. Eksizyon (Excision, ABD / 2012)

Dışlanmış bir genç kız olan 17 yaşındaki Pauline’in (AnnaLynne McCord) hayatındaki en önemli sorunlar şunlardır: Lise hayatına entegre olabilmenin dayanılmaz baskısı, ebeveynlerini koşulsuz memnun etme mecburiyeti ve bekaretini kaybetmek için yanıp tutuşan arzusu. Hayatın karanlık tarafına olan grotesk merakı yüzünden Pauline, çevresindeki herkes tarafından devamlı toplum dışına itilir. İnsan etine olan aşırı düşkünlüğü nedeniyle meşhur bir cerrah olmayı hayal eder. Tabi daha önce çıldırıp akıl hastanesine kapatılmazsa…

Fragman / IMDb

8. İçerde (À l'intérieur, Fransa / 2007)

Hamileliği sırasında geçirdiği trafik kazasında eşini yitiren Sarah henüz kocasının yasını tutmaktadır. Doğumuna bir gün kala kendisini tanıyan gizemli bir kadın ansızın kapısında belirir. Sarah'dan ne istediği belirsiz olan bu kadının ortaya çıkmasıyla kabus dolu anlar başlar. Bu, içeride ağır darbelere yol açacaktır.

Fragman / IMDb

7. Katil Ichi (Ichi the Killer, Japonya ve Güney Kore / 2001)

Şiddetin bir erdem olarak ve ahlaki çöküntünün ise bir yaşam tarzı olarak benimsendiği dünyaya hoşgeldiniz...Shinjuku'nun yer altı dünyası ve aynı zamanda sadist bir yakuza tetikçisi olan Kakihara'nın şehrinde meydana gelen olaylar nefesinizi kesecek.Kakihara patronunu öldüren kişiyi bulmak üzere durmaksızın yer altı dünyasının altını üstüne getirir. Meydana gelen olayların arkasındaki beyin ise Japon çetelerini birbirine düşürmeyi başarmış olan eski bir polis olan Jijiden başkası değildir. Elindeki en büyük kozu ise uçurumun eşiğindeki ruhsal bozukluğu had safhada olan bir kaçıktır. Söz konusu deli adam, katil Ichi'den başkası değildir ve katil Ichi ile Kakihara arasında gelişen olaylar kısa sürede caddeleri kan gölüne çevirir.

Fragman / IMDb

6. Martyrs (Martyrs, Kanada ve Fransa / 2009)

1970’lerin başında, Fransa’dayız. Birkaç ay önce kaybolan 10 yaşındaki küçük kız Lucie yolda başıboş dolaşırken bulunuyor. Vücuduna şiddet uygulanmış fakat hiçbir cinsel taciz izi yok ve kaçırılma nedenleri bir türlü açıklanamıyor. Şokta, kelimelerini kaybetmiş Lucie, bir hastaneye kaldırılıyor ve orada kendi yaşında Anna adında bir kızla arkadaş oluyor. 15 sene sonra, sıradan bir ailenin kapısı çalar. Evin babası kapıyı açar ve elinde av tüfeğiyle bekleyen Lucie’yi karşısında bulur. İşkencecisini bulduğuna ikna olan Lucie tetiği çeker.

Fragman / IMDb

5. The Green Inferno (ABD / 2013)

Bir grup Amerikalı öğrencinin yok olan kabileleri korumak amacıyla New York şehrinden Amazonlara yaptıkları yolculuk sırasında, yaşadıkları kaza sonucunda bir grup yerli tarafından yakalanırlar. Ve korku dolu dakikalar bundan sonra başlar.

Fragman / IMDb

4. Kötü Ruh (Evil Dead, ABD / 2013)

1981 yapımı kült korku filminin merakla beklenen yeniden çevriminde, yirmili yaşlarda beş arkadaş bir kulübede kapalı kalıyor. Ölülerin Kitabı’nı bulduktan sonra, farkında olmadan ormanda yaşayan ve uyumakta olan şeytanları toplamaya başlıyorlar. Bu şeytanlar birer birer gençleri ele geçiriyor, ta ki geride hayatta kalmak için savaşan bir kişi kalana kadar.

Fragman / IMDb

4. Bir Sırp Filmi (Srpski Film, Sırbistan / 2010)

Porno yıldızı hayatının rolünü kabul eder ancak yönetmenin kendisi için cinayet planları düşündüğünü bilmemektedir. Hayatınızda izleyeceğiniz iğrenç, psikopatça filmlerin başında olacağına emin olabilirsiniz.

Fragman / IMDb

2. Testere II (Saw II, ABD ve Kanada / 2005)

Amanda’yla birlikte kapana kısılmış başka kurbanlar da var; ve her biri yavaş yavaş kanlarına işleyen ve iki saat sonra ölümlerine neden olacak zehre bir panzehir bulmak için uğraşıyorlar. Kendine bakmak konusunda pek kaygı duymayan dikbaşlı Xavier (Franky G.), grubun liderini oynamaya çalışan, sağduyulu Jonas (Glenn Plummer), inatçı Addison (Emmanuelle Vaugier), sıçanı andıran Obi (Tim Burd) ve duygusal açıdan kırılgan Laura (Beverley Mitchell) da onları fiziksel ve duygusal açıdan yıpratmaya çalışan Jigsaw tarafından sınanıyorlar.

Fragman / IMDb

1. Yüksek Tansiyon (Haute Tension, Fransa / 2003)

Okuldan arkadaş olan Alex Ve Marie sınavlarına rahat bir yerde çalışmak amacıyla Marie'nin ıssız bir yerde olan evine giderler. Eve geç saatte varırlar ve gider gitmez de yatmak için odalarına çekilirler. Kısa bir süre sonra kapı çalınır ve psikopat bir katil içeri dalıp evdekileri teker teker öldürmeye başlar.

Fragman / IMDb