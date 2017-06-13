Tüm Zamanların En Kötü Şifreleri ve Şifre Kombinasyonları!

Şimdiye kadar en çok kullanılan şifre ve şifre kombinasyonlarını sizler için listeledik. Bu şifrelerin hackerların ilk durak noktaları olmaları sebebiyle kesinlikle kullanılmamaları öneriliyor. Ayrıca hangi şifreler neden daha güvenli olur, onun da açıklamasını yaptık.

Bilgilerimiz internet ortamına taşındıkça, kişilere özgü çok fazla bilgi de çıkmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarımız, Steam, Battle.net gibi parayla oyun aldığımız platformlar, forum sayfaları, bankaların internet sayfaları gibi bizler için çok önemli özel sayfalar bulunuyor.

Belki de yüzlerce farklı şifre girmemiz gerektiği için birçok kişi 2 veya 3 şifre kombinasyonundan fazlasını kullanmaz. Bu şifreler kolay hatırlanacak kelimelerden oluşurlar ve hackerlar için adeta açık bir kapı bırakırlar. Birçok araştırmacı bu şifreleri kullanmamamız gerektiğini söylese bile bu kadar çok hesap çöplüğünde ister istemez şifreler basitleştirilebiliyorlar.

Bu haberimizde sizlere tahmin edilmesi en kolay parola ve parola çeşitlerinin listesini vereceğiz. Siz siz olun, bu kombinasyonlarla şifre girmemeye özen gösterin.

Rahatlıkla tahmin edilecek şifreler;

12345(ve bu şekilde devam eden şifreler)

abc123

admin

par0la

[isminiz]123

Sevgilinizin ismi[123]

Isimsoyisim

Doğum tarihi

Okul numarası

Sevgili olduğunuz tarih

qwerty

a1b2c3

starwars(veya fanı olduğunuz yapımlar)

1111111

[izminiz][doğum tarihinizin son iki harfi]

[bulunduğunuz şehir][o şehrin plaka numarası]

adobe123

photoshop123

ejderha

superman123(veya sevilen başka bir süper kahraman)

Bu şifreler kolaylıkla bulunabilecek şifreler oluyor. Zaten bir hacker bot çalıştırdığında bu botlar, araştırmalarına ilk olarak sizlerin sosyal hesaplarını inceleyerek başlıyorlar. Örneğin, sevgilinizin ismini bularak, bu ismin yanına belirli tahminler koyarak denemeler gerçekleştiriyor. Bu konuda araştırmacıların dikkat etmenizi istediği bazı adımlar var. Bu adımları uyguladığınızda şifrelerinizi çalmak çok daha zor olacaktır.

Şifrelerin yinelenen şifreler olmamasına dikkat edilmeli .(123456, abc123 gibi şifrelerin hem en çok kullanılan şifreler hem de en çok çalınan şifreler olduğu unutulmamalı)

.(123456, abc123 gibi şifrelerin hem en çok kullanılan şifreler hem de en çok çalınan şifreler olduğu unutulmamalı) Şifre yazarken en az 8 karakter olduğuna özen gösterin.

Şifrelerde büyük küçük harf, özel karakter ve numara kombinasyonu kurun. Bu şekilde oluşturulan bir şifre, diğer şifrelere göre binlerce kat daha zor bulunur. Bunun sebebini basitçe açıklayabiliriz. Türkçe’de 29 harf vardır ve hackerlar 29 harf arasında kombinasyon denerler. Büyük harfin devreye girmesi bu 29 harfi iki katına çıkarır, bir de üstüne numara ve özel karakter girince bu 29 harflik kombinasyon yüzlerce kombinasyona dönüşüyor.

Bu şekilde oluşturulan bir şifre, diğer şifrelere göre binlerce kat daha zor bulunur. Bunun sebebini basitçe açıklayabiliriz. Türkçe’de 29 harf vardır ve hackerlar 29 harf arasında kombinasyon denerler. Büyük harfin devreye girmesi bu 29 harfi iki katına çıkarır, bir de üstüne numara ve özel karakter girince bu 29 harflik kombinasyon yüzlerce kombinasyona dönüşüyor. Şifrelerde kendi kişisel bilgilerinizin dışında akılda kalıcı bilgiler kullanın. Sevgilinizle tanıştığınız tarihi Facebook gönderilerinizden tahmin eden hackerlar olduğunu hatırlatalım.

Tüm bu özelliklere dikkat ettiğinizde, şifrelerinizin çalınması pek mümkün değil. En azından siz önleminizi alırsanız hackerlar karşılarında açık kapı yerine her yerinden kilitlenmiş bir kapı bulurlar.