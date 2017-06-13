Tüm Zamanların En Kötü Şifreleri ve Şifre Kombinasyonları!

Bilgilerimiz internet ortamına taşındıkça, kişilere özgü çok fazla bilgi de çıkmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarımız, Steam, Battle.net gibi parayla oyun aldığımız platformlar, forum sayfaları, bankaların internet sayfaları gibi bizler için çok önemli özel sayfalar bulunuyor.
Belki de yüzlerce farklı şifre girmemiz gerektiği için birçok kişi 2 veya 3 şifre kombinasyonundan fazlasını kullanmaz. Bu şifreler kolay hatırlanacak kelimelerden oluşurlar ve hackerlar için adeta açık bir kapı bırakırlar. Birçok araştırmacı bu şifreleri kullanmamamız gerektiğini söylese bile bu kadar çok hesap çöplüğünde ister istemez şifreler basitleştirilebiliyorlar.
Bu haberimizde sizlere tahmin edilmesi en kolay parola ve parola çeşitlerinin listesini vereceğiz. Siz siz olun, bu kombinasyonlarla şifre girmemeye özen gösterin.
Rahatlıkla tahmin edilecek şifreler;
- 12345(ve bu şekilde devam eden şifreler)
- abc123
- admin
- par0la
- [isminiz]123
- Sevgilinizin ismi[123]
- Isimsoyisim
- Doğum tarihi
- Okul numarası
- Sevgili olduğunuz tarih
- qwerty
- a1b2c3
- starwars(veya fanı olduğunuz yapımlar)
- 1111111
- [izminiz][doğum tarihinizin son iki harfi]
- [bulunduğunuz şehir][o şehrin plaka numarası]
- adobe123
- photoshop123
- ejderha
- superman123(veya sevilen başka bir süper kahraman)
Bu şifreler kolaylıkla bulunabilecek şifreler oluyor. Zaten bir hacker bot çalıştırdığında bu botlar, araştırmalarına ilk olarak sizlerin sosyal hesaplarını inceleyerek başlıyorlar. Örneğin, sevgilinizin ismini bularak, bu ismin yanına belirli tahminler koyarak denemeler gerçekleştiriyor. Bu konuda araştırmacıların dikkat etmenizi istediği bazı adımlar var. Bu adımları uyguladığınızda şifrelerinizi çalmak çok daha zor olacaktır.
- Şifrelerin yinelenen şifreler olmamasına dikkat edilmeli.(123456, abc123 gibi şifrelerin hem en çok kullanılan şifreler hem de en çok çalınan şifreler olduğu unutulmamalı)
- Şifre yazarken en az 8 karakter olduğuna özen gösterin.
- Şifrelerde büyük küçük harf, özel karakter ve numara kombinasyonu kurun. Bu şekilde oluşturulan bir şifre, diğer şifrelere göre binlerce kat daha zor bulunur. Bunun sebebini basitçe açıklayabiliriz. Türkçe’de 29 harf vardır ve hackerlar 29 harf arasında kombinasyon denerler. Büyük harfin devreye girmesi bu 29 harfi iki katına çıkarır, bir de üstüne numara ve özel karakter girince bu 29 harflik kombinasyon yüzlerce kombinasyona dönüşüyor.
- Şifrelerde kendi kişisel bilgilerinizin dışında akılda kalıcı bilgiler kullanın. Sevgilinizle tanıştığınız tarihi Facebook gönderilerinizden tahmin eden hackerlar olduğunu hatırlatalım.
Tüm bu özelliklere dikkat ettiğinizde, şifrelerinizin çalınması pek mümkün değil. En azından siz önleminizi alırsanız hackerlar karşılarında açık kapı yerine her yerinden kilitlenmiş bir kapı bulurlar.