Tüm Zamanların En Tehlikeli 5 Hackerı!

Hackerlar artık gündelik yaşamımızın bir parçası. Peki bilgisayarların yaygınlaşmasından beri, bunlar arasında gelmiş geçmiş en büyük hackleri yapanların ve en tehlikeli olanların kimler olduğunu biliyor muydunuz? İşte en tehlikeli 5 hacker.

“Hacker” kavramı 80’lerin sonu 90’ların başında sıradan insan için çok uzak ve gizemli bir kavramdı. Ancak zaman ilerledikçe ve teknoloji geliştikçe, bilgisayarlar gündelik kullanıma dahil oldu. Sosyal medyanın yükselişi ve akıllı cihazların herkesin cebinde oluşu ise, bu kavramın gündelik hayatımıza girmesine neden oldu. Artık “hacking” ve “hackerlar” yaşamımızın bir parçası ve artık hepimiz hackerların hedefiyiz. Siber güvenlik kavramı tam da bu nedenle sıkça dile getiriliyor. Peki hack dünyasına bir zamanlar hükmetmiş, dünyadaki gelmiş geçmiş en tehlikeli hackerların kimler olduğunu biliyor musunuz? İşte bunlardan beşi.

1-Kevin Mitnick

Kevin Mitnick, “Tüm Hackerların Kralı” olarak biliniyor ve sıklıkla Darth Vader’a benzetiliyor. 80’lerin sonuna doğru ilk hacklerini gerçekleştiren Mitnick; zamanla Nokia, IBM ve sonunda ABD’nin askeri merkezi Pentagon’u hackledi. Elinden milyonlarca dolar geçti. 1995’te tutuklanana kadar FBI tarafından en uzun süre aranan hacker oldu. 4 yıl hapse çarptırıldı. Şu anda ABD için danışmanlık hizmeti veriyor.

2-Matthew Bevan & Richard Price

Bu iki İngiliz hacker, 1994’e Pentagon’un savaş simülasyonunu hackledi. ABD adına Kuzey Kore’ye mesajlar gönderen hackerlar, bu ülkenin de bazı çok gizli belgelerine ulaştılar. Bu, ABD hükümeti için çok büyük şoktu. Sonunda yakalandılar, ancak neredeyse bir nükleer savaş çıkartıyorlardı.

3-Anonymous

Anonymous, kim olduğu bilinmeyen ve anonim olduğu düşünülen bir hacker grubu. Vatikan’dan Çin’e, CIA’den FBI’a kadar birçok ülkeyi ve kurumu hackleyerek, hükümetlerin çevirdiği dolapları ve çok gizli bilgileri halka açıklıyorlar. Bu işi para karşılığı yapmasalar da, yaptıkları işlerin doğurduğu sonuçlar belki de parayla oynamaktan doğacak sonuçlardan daha etkili.

4-Astra

Astra, ismi açıklanmayan bir hacker. 2000’lerin başından sonuna dek yüksek silah teknolojisi bilgilerinden ileri yazılım projelerine dek birçok hackte bulundu ve bu değerli bilgileri diğer gizli servislere ve çıkar gruplarına sattı. 2008’de Yunan hükümeti tarafından tutuklandı, ancak ismi açıklanmadı. 58 yaşında bir matematikçi olduğu ve 8 yıl hapis yattığı söylentiler arasında. Verdiği zararın 360.000.000 dolar olduğu tahmin ediliyor.

5-Gary McKinnon

SOLO takma adıyla hacklemelerde bulunan Gary McKinnon, ABD ordusunu ve NASA’yı defalarca hackledi. Verdiği zarar 700.000 dolarlık bir harcama ile ancak kapatılabildi. Birçok önemli belgeyi kopyalayıp sildi. Yakalandıktan sonra soruşturmada McKinnon’un esas amacının para çalmak olmadığı ortaya çıktı. O, aslında uzaylıların varlığı hakkındaki bilgileri araştırıyordu. McKinnon, NASA ve ABD ordusunun serverlarında uzaylılarla ilgili binlerce dosya olduğunu ve uzaylıların gerçekten var olduklarını ileri sürüyor.