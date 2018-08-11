Tüm Zamanların En Tuhaf 8 Android Telefonu

İlk Android telefon, bundan tam 10 yıl önce satışa çıktı. Biz de bugüne özel olarak, tüm zamanların en garip 8 Android telefonunu listeledik.

Bugün, ticari amaçlı üretilen ilk Android telefon T-Mobile G1'in onuncu yıldönümü. Android ile beraber geçirdiğimiz son 10 yılda, kimi zaman çok ilginç telefonlarla karşı karşıya kaldık. Android'in onuncu yıldönümüne özel olarak bugüne kadar gördüğümüz en tuhaf 8 Android telefonu listeledik.

Motorola Backflip

Kaydırmalı fiziksel klavyesi bulunan telefonların popüler olduğu dönemde Motorola, ilginç bir klavyeli telefon denemesi yapmıştı. Motorola BackFlip adlı bu model, katlanabilen klavyeye sahipti.

Samsung Continuum

LG'nin şu sıralar V serisinde kullandığı ikinci ekran, Samsung tarafından yıllar önce düşünülmüştü. Alt kısımda ikinci bir ekranı bulunan bu telefon, sanal tuşlarının konumlandırması ve 'fasulye' şeklindeki tasarımıyla tam bir ergonomi katiliydi. Sanıyoruz ki Samsung'un o yıllarda kullandığı TouchWiz arayüzünün ne kadar kötü olduğunu anlatmamıza gerek yok.

Casio G'zOne Commando

Hayır, başlıkta herhangi bir hata yok. Casio'nun bahsettiğimiz cihazının isimlendirmesi aynen bu şekilde. Sağlamlığıyla dikkat çeken bu telefon, IP sertifikası olmamasına rağmen su geçirmezliğiyle herkesin takdirini alıyordu; ama o isim ne?

Kyocera Echo

Çift ekranlı ilk Android telefonlardan biri olan Echo, kalın çerçeveleriyle göze hoş gelmese de gayet yenilikçi bir telefondu. Tablet modu sayesinde gerçek multitasking deneyimi yaşatan telefon, yüksek satış rakamlarına ulaşamadı.

LG Optimus Vu

Bir zamanlar ülkemizde de satılan bu cihaz, 4:3 ekran oranıyla oldukça tuhaf bir tasarıma sahipti. Zamanına göre oldukça iyi donanımsal özellikleri bulunan Optimus Vu, Samsung'un Note serisinde olduğu gibi bir kalemle geliyordu; ancak bu kalem oldukça kullanışsızdı.

Asus PadFone

Asus'un PadFone adıyla çıkardığı bu telefon serisi, yanında cihazı tablete çeviren bir istasyonla geliyordu. Asus'un birkaç yıl boyunca devam ettirdiği PadFone serisi, satış rakamlarının düşük olması sebebiyle devam ettirilmedi. Akıllı telefon ekranlarının yeteri kadar büyümesiyle, böyle bir telefona ihtiyaç kalmadı.

Samsung W201x

Samsung'un 2013 yılından beri, her yıla özel olarak çıkardığı bu telefon; kapaklı telefon deneyimiyle Android deneyimini bir araya getiriyor. İlginç bir fikir olsa da çoğu insan böyle bir telefon kullanmak istemiyor, ayrıca bu cihazların fiyatı da 3000 dolar seviyesinde.

Samsung Galaxy Round

Bugün itibariyle en büyük kavisli ekran üreticisi olan Samsung, birkaç yıl önce böyle değişik bir telefona imza atmıştı. Samsung'un şu anki amiral gemilerinden farklı olarak, konkav bir yapıya sahip olan Galaxy Round sadece Kore'de satışa çıkmıştı.