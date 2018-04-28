Tüm Zamanların En Unutulmaz 10 Araba Reklamı!

Otomobiller sadece sahipleri tarafından değil, onlara sahip olmak isteyenler tarafından da sevilirler. Bunun nedeni sağlam ya da kullanışlı olmaları değil, reklamlarıdır. Tarihin raflarındaki tozu üfleyin; kontağı çevirip, marşa basın ve kısa bir yolculuğa hazır olun.

Reklamlar, biz fark etmeden hayatımızı büyük ölçüde etkileyen iletişim oyunlarıdır. Geleneksel medya aracı haline gelen televizyonlar reklam filmlerini gördüğümüz tek yerler oldukları zamanlarda, çoğu reklam kuşağını “zaplamayı” tercih etmişizdir. Reklam, kapımıza dayanan pazarlama görevlisi gibi geldiğinden onun satmaya çalıştıklarını tercih etmediğimizi düşünürüz.

Fakat kanal değiştirmenize engel olan reklamlar vardır. Hatta bunların bir kısmı o an izlediğiniz programdan bile daha yaratıcı, ilgi çekici, güçlü veya eğlenceli gelirler. Bu reklamların büyük çoğunluğu ise otomobillere ait. Çünkü insanların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden birisi de otomobildir. Aralarında sayısız kötü örnekleri de bulunan araba reklamlarının bazırları çağları aşıp günümüze kadar gelebiliyor.

Sözü fazla uzatmadan o reklamların 10 tanesine yakından bakalım:

10. Fiat 500’ün hayatı sorgulatan reklamı:

9. Toyota ve “tuzak” reklamı:

8. Fiat marka tarihi reklamı:

7. BMW M5 “kurşun” reklamı:

6. Volkswagen Star Wars reklamı:

5. Mercedes “şehrin kralı” reklamı:

4. Finaliyle şoka uğratan eski BMW M5 reklamı:

3. Peugeot 206 ve fil reklamı:

2. BMW’nin 100. yaşını ağır bir göndermeyle kutlayan Mercedes reklamı:

Mercedes, “100. yaşın kutlu olsun” diyerek bir jest yapıyor fakat hemen ardından “Sen yokken geçen 30 yıl çok anlamsızdı” sözüyle daha köklü bir firma olduğunu vurguluyor.

1 Audi “4 Anahtar” reklamı

Bonus: SpaceX katkılarıyla Tesla Roadster konulu dünyanın en pahalı araba reklamı: