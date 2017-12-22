En Yüksek Batarya Kapasitesine Sahip iPhone Modeli Geliyor!

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’ya göre önümüzdeki yıl tanıtılacak iPhone X Plus, L şeklinde iki hücreli ve 3300 - 3400mAh arasında bir batarya ile gelecek.

Apple’ın gelecekte tanıtacağı ürünlerle ilgili öngörüleriyle dünya genelinde bir popülaritesi bulunan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, önümüzdeki yıl batarya konusunda iPhone kullanıcılarını ihya edecek.

Analist, şirketin sonraki iPhone modellerinde artırılmış gerçek ve 3D algılama teknolojilerine odaklanacağını iddia ediyor. Apple, analistin bu söylediği iki teknolojiyi iPhone X modelinde sunuyor. Fakat gelecekteki iPhone modellerinde üst seviye TrueDepth kamera sisteminin yer alacak olması sebebiyle pil tüketiminin artacağı, bu sebeple de şirketin cihazlar için güçlü bir batarya inşa etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Kuo’ya göre Apple, önümüzdeki yıl 5.8 inçlik iPhone X, daha büyük ekranlı (6.5 inçlik) iPhone X Plus ve orta gelirli müşteriler için 6.1 inçlik LCD ekrana sahip modellerine TrueDepth kamera sistemini entegre edecek. Hatırlarsanız aynı analist iPhone X’da tek hücreli L şeklinde bir pilin olacağını söylemişti ve öngörüsünde haklı çıkmıştı. Şimdiki iddiasında ise iki hücreli bataryaya sahip iPhone X modeli duyurulacak ve bu cihaz, önceki nesle oranla %10 daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacak.

Eğer Kuo öngörüsünde yine haklı çıkarsa Apple, önümüzdeki yıl duyuracağı iPhone X Plus’ta L şeklinde iki hücreli batarya kullanacak ve ekran 6.5 inç büyüklüğünde olmasına rağmen batarya 3300-3400mAh arasında olacağı için kullanıcılar bir sorun yaşamayacaklar.