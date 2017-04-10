Tümosan'dan 8 İleri Vitesli Yerli Şanzıman!

Son zamanlarda adını sıkça duymaya başladığımız Tümosan'dan bir önemli başarı daha.

Motor üretiminde 40 yıldan fazla bir tecrübeye sahip olan ve bünyesinde Türk mühendislerden oluşturduğu ekip ile başarılı işler yapan Türk Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Tümosan), bir hafta kadar önce tamamen yerli ilk dizel motorumuzu ürettiğini duyurmuştu.

Şimdi ise şirket, 8 vitesli şanzıman ürettiğini, Kamu Aydınlatma Platformu(KAP) üzerinden açıkladı. Konya Fabrikası'nda tamamlanan tranmisyonların; test, validasyon ve kalibrasyon süreçlerine devam edilen 8 ileri bir geri vitesli senkromeçli mekanik ve senkromeçli otomatik transmisyonlarının geliştirilmesinde yurtdışından destek alınmadığını belirten Tümosan, böylelikle yerli dizel motorun ardından bir önemli başarıya daha imza atmış oldu.

Çalışmalarını Tübitak desteği ile yürüten Tümosan, DURA 1300 adı verilen yerli şanzımanın özellikleri hakkında şu açıklamayı paylaşmış:

"Proje ile TÜMOSAN, motor ailesine en uygun vites aralıkları ve oranlarını sunan ve bu sayede hem yüksek çekiş hem de verimi bir arada sağlayan DURA transmisyon ailesinin ilk iki üyesi, 8 ileri 1 geri vitese sahip ve azami 300 HP gücü ve 1250 Nm motor kapasitesinde kullanılabilecek DURA 1300'ün tüm versiyonlarının geliştirilmesi tamamdı. Prototipler üretilip, fonksiyon, doğrulama ve dayanım testleri aşamasına geçildi".