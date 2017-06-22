Dünya'ya İkinci Büyük Asteroid Çarpmak Üzere!

Son günlerde kimsenin dilinden düşüremediği asteroid haberlerinin sebebi anlaşıldı. Araştırmacılara göre 1908 yılından beri en büyük asteroid tehlikesi ile karşı karşıyayız.

İnsanlığın yeni odağı uzay, şu an için tek yuvamız olan Dünya’yı tehdit etmeye devam ediyor. Ve görüyoruz ki Dünya’mızı yok etme tehlikesi bulunan asteroidler, uzayda sürekli çarpışma halindeler. Stephen Hawking’in de dediği gibi asteroitlerin dünyayı yok etmesi kaçınılmaz bir şey. Bu zamandan önce yeni dünyalar bulmalı ve insanoğlunun yaşamını bu şekilde devam ettirmeliyiz.

Son zamanlarda uzayla ilgili uyarılar artmaya başladı. Şimdi de Queen Üniversitesi Belfast araştırmacısı Alan Fitzsimmons, Dünya'nın kesinlikle asteroidle vurulacağı konusunda uyarıyor.

Fitzsimmons, 1908 yılında Rusya’nın Sibirya’daki Tunguska bölgesine çarpan göktaşına benzer bir olayın yakında yaşanmasını bekliyor. Bu olay, büyük bir ormanı tamamen düzleştirmiş ve birçok binaya hasar vermişti. Neyse ki düştüğü yerden dolayı insan kaybı kayıtlara geçmemişti. Böyle bir göktaşının şehirlere düşmesi, nükleer bomba etkisi yaratacak kadar büyük bir gücün ortaya çıkması anlamına geliyor.

Fitzsimmons’un açıklamalarına göre gökbilimciler neredeyse her gün Dünya'ya doğru gelen asteroitler buluyorlar, ancak bunların çoğu zararsız oluyor. Bu gözlemlenen olaylardan çok daha büyük bir olaya hazırlanmamızı söyleyen Fitzsimmons, yeni bir Tunguska olayının yaşanabileceğinin sinyallerini veriyor.