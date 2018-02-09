Yapay Ortamda İnsan Yumurtasının Gelişimi Sağlandı!

Bilim insanları laboratuvar ortamında oluşturdukları yapay yumurtalıkta kadınlardan aldıkları henüz olgunlaşmamış yumurtaların gelişimini devam ettirmeyi başardılar.

Bilim, doğa ve insanlık ile ilgili pek çok gizemi çözmüş olsa da her şeyi bildiğimizi söylemek imkansızdır. Bilim insanları için hala pek çok gizemi bulunan insan yumurtasının sırları, on yıllar süren araştırmalar sonucunda nihayet keşfedilmeye başlandı. Araştırmacılar, insan yumurtasını yumurtalığın dışında geliştirmeyi başardı.

İskoçya'nın Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, kadınlardan alınan henüz olgunlaşmamış insan yumurtalarını laboratuvar ortamında oluşturulan insan yumurtalığına benzer bir ortamda döllenme aşamasına gelecek kadar geliştirmeyi başardı. Bilim insanları bu önemli olayı yumurtanın gelişimini keşfetmenin bir anahtarı olarak görüyor.

Bilim insanlarına göre insan yumurtasının yapay ortamda gelişiminin sağlanması çocuk sahibi olma konusunda gelecekte tüp bebek tedavisine bir alternatif oluşturabilir. Ayrıca yine bu yöntem sayesinde kanser tedavisi gören kız çocuklarının doğurganlığının korunması da sağlanabilir.

Araştırmacılardan Profesör Evelyn Telfer, gerçekleştirdikleri keşfin üremenin ilk aşamaları üzerine yapılan 30 yıllık bir araştırmanın sonucu olduğunu söyledi. Fakat nihayet bilim insanlarının on yıllar süren çabası meyvelerini verdi ve yumurta hücrelerinin yumurtalığın dışında da gelişimi sağlandı.

Gerçekleştirilen keşif çok önemli bir olay olsa da yeni araştırmalar için yalnızca bir anahtar niteliği taşıyor. Henüz herhangi bir yumurta döllenmediği için yumurtaların ne kadar yaşayacağı tam olarak bilinmiyor. Bununla birlikte yapay ortamda geliştirilen yumurtaların şu ana kadar yalnızca %10 gelişimine devam edebildi.