Turcoin'in Sahibi: Turcoin'de Kaybetmek Yok(?)

Yerli kripto para yatırımcısı olan, Anafis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Turcoin'in sahibi Sadun Kaya, Turcoin ve kripto para dünyası ile ilgili iddialı bir röportaj verdi!

Son dönemlerde kripto para birimlerinin, özellikle de Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte popüler olduğu gayet ortada olan bir gerçek. Ülkemizde de bir çok yatırımcı da bu ünün farkında ve kripto para sektörüne yatırım gün geçtikçe ülkemizde de artıyor. Ancak ilk yerli kripto para birimi olduğu iddia edilen Turcoin'in kurucusu Sadun Kaya'nın bugün Sözcü gazetesine verdiği bir röportajda, durum biraz şüpheli gözüküyor.

Ön ödemeli kartların tek üreticisi olan ve aynı zamanda bir çok global firmaya teknoloji transferi ve alt yapısı sağlayan Anafis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya, Bitcoin'e rakip olarak Turcoin'i üretmeye başladığını iddia etti. Tamamen yerli bir üretim olduğunu söyleyen Kaya ” Bizim gibi bir sistemi Türkiye’de yapan bir örnek yok. Mutlaka yapmaya çalışanlar vardır ama 1300 coin’in içerisinde yok. Kendi geliştirdiğimiz yazılım ile artık Turcoin ile Türkiye'de daha rahat işlem yapılabilecek. Ayrıca Bitcoin ile de yarışabilecek” dedi.

Turcoin’in diğer kripto paralardan(ama kendisi coin diye bahsediyor) çok farklı olduğunu iddia eden Kaya, “Biz insanların paralarının diğer coinlerde olduğu gibi çarcur olmasını istemiyoruz. Bu yüzden 4- 5 aşamalı bir plan hazırladık. Kendi ön ödemeli kartımızı geliştirdik. İlk önce Trucoin’i kendi kullanıcılarımıza zorunlu hale getireceğiz. Yani kendi iç yapımızda gerçekleştireceğiz. Eğer biranda borsaya girersek tepetaklak olma ihtimalimiz var. Emeğimiz boşa gider.” şeklinde konuştu.

Turcoin’in restaurantlar da ve tekstil firmalarında da geçeceğini iddia eden Kaya ” Turcoin olarak üye işyeri anlaşmalarımız olacak. Bunların başında restaurantlar ve tekstil sektörü geliyor. Ayrıca bu bölümde fiyat sabit kalacak kimse zarar etmeyecek. Turcoin normal coinlerden çok farklı” dedi. Ayrıca çok ilginç bir şekilde Turcoin'in 100 doların altına düşmeyeceğini söyleyen Kaya ”100 dolar verdiyseniz bunun altına düşemeyecek ve isteyen kişiler bizden gelip coinlerini verip parasını alabilecekler.” diyerek önemli bir iddiada bulundu.

Açıkçası kripto para uzmanı olduğumuzu iddia etmiyoruz. Yine de kripto paraların geleceğin finansal biçimlerinden biri olduğunu düşünen ve bu yüzden de kripto para birimlerinin gelişimiyle ilgili size bir çok bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Sadun Kaya'nın büyük ve iddialı Turcoin'i kağıt üzerinde güzel dursa da, bize sanki kripto paranın ne olduğunu çok anlamamış, onun yerine bir tür ön ödemeli kart sistemine sadece havalı bir isim konmuş gibi geliyor.

Yine de Kaya röportajda konu hakkındaki tecrübesini uçuk tahminlerle de kanıtlamaya çalışıyor. 2006 yılında ilk çıktığında 8 bin adet Bitcoin aldığını ve 54 dolar ödediğini belirten Kaya, “Şu anda 80 milyon dolar civarında. Ben bunu Exchange'lerle 570 milyon dolara döndürdüm. Hiç yapılmayanları yaptım. 570 milyon dolar Bitcoin en son 19 bin 800 dolara çıktığı zaman 1 milyar 150 milyon dolar oldu." dedi.

"Saadet zinciriyle bağlantısı olduğu düşünülen Sadun Kaya"

Elindeki Bitcoin'in değeri 1 milyar 150 milyon dolar olduğunda sattığını iddia eden Sadun Kaya, "11 bin 500 dolara düştüğünde tekrar aldım. Şimdi ben bunu satmaya kalksam Bitcoin etkilenir. Bitcoin bu sene 300 bin dolara kadar yükselebilir” şeklinde konuştu. Yani bu kadar büyük bir Bitcoin yatırımcısının adını tam Turcoin yatırımı ortaya çıktığı zaman duymamız bir ilginç olsa da, bu iddialı konuşmalar şimdilik biraz havada kalıyor gibi gözüküyor.

Bunun dışında 25 milyon dolarlık bir minning tesisleri olduğunu söyleyen Kaya, ”Biz Turcoin için 30 yıllık bir zaman ayarladık. Ayrıca minning (kazı) tesisimiz için 25 milyon dolarlık bir yatırım yaptık.Turcoin şuan sınırlı olarak sunuluyor. Ancak toplam 120 milyon olacak. Şuan 21 milyon kadarı üretildi. Minning sistemi ile şuan başkalarının coin üretmesine izin vermiyoruz. Çünkü haksız rekabet olur. Onun için minning sistemimiz bir anda açılacak. minning başladıktan sonra sisteme biz dahil kimse müdahale edemeyecek.” diyor.

"Kaya Hipper firması ile olan bağlantısının sadece, firmanın ondan 'mining' sözleşmesi imzaladığı üzerine olduğunu iddia etse de, Hipper ile ilgili bir çok toplantıya da katılmıştı"

Bir banka ile de anlaştığını iddia eden ancak isim belirtmeyen Sadun Kaya ” Şuan bir banka ile anlaştık. İsim vermem doğru olmaz. İlerleyen zamanlar için 40 dönümlük bir yer aldık. Buraya 1 milyar dolar bir yatırım olacak. Belik burada kurmayız İzlanda gibi bir yeri tercih ederiz. Ayrıca şuan 24 bin ekran kartımız var.” dedi. Saadet zinciri haberleri ve network marketing kurumu Hipper firması ile ortaklığı sorulduğunda ise Kaya, çıkan haberlerle ilişkisi olmadığını söylemekle yetindi.

Takipçilerimize önerimiz ise, bir şeye sadece "yerli, milli" diye hemen atlamamaları. Kripto para dünyası oldukça karmaşık bir dünya. Hala da dünya finans uzmanları tarafından çözülmeye çalışılan ve modern uygulamaları hala anlaşılmaya çalışılan bir dünya. Yani Turcoin konusunda açıkçası mağdur olmamanız için beklemeniz ve Turcoin'in Blockchain sistemine ilişkin ayrıntılı raporları okumanızı öneriyoruz.