Uzay Çağının En İddialı Telefonuyla Tanışın: HubblePhone

Turing Robotics, akıllı telefon pazarındaki başarısız girişimlerinin ardından iflas etti. Küllerinden doğmak üzere yeniden hareketlenmeye başlayan şirketin 2020 yılında üretmeye başlayacağı HubblePhone adındaki amirali hakkında tasarım detayları ortaya çıktı.

Akıllı telefonunuzu kaç ekranlı alırsınız? Turing’in bu soruya vermenizi istediği cevap rakamlar değil. Zira şirketin HubblePhone tasarımında “çoklu ekran” var. Bir dönemin efsanesi olan, el kamerası formunda tasarlanmış kapaklı Nokia N90’ı hatırlayan var mı? Günümüze göre oldukça takoz görünen bu telefon, gövde yapısıyla dikkat çekmişti. Zaman geçti, tuşlar kalktı, ekranlar geldi; gövdeler inceldi, kameralar küçüldü.

Turing, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği başarısı girişimlerinden sonra battığını açıklasa da pes etmedi. Şimdilerde Nokia N90’in biraz daha modern versiyonunu andıran, hemen hemen her yerinde ekran bulunan bir cihaz üzerinde çalışıyor. Açıkçası henüz kanlı canlı elimize geçmediği için bir şey söylemek zor.

Katlanabilir kapaklı tasarımda bu kadar çok ekran birimi, cihazı oldukça hassas kılacaktır. Ayrıca ana ekranda iPhone X benzeri çentik olduğunu görüyoruz. Bu çentik, özgün bir iş yapmaya çalışan firmanın kötü tercihler yapmasından daha fazla şey ifade etmiyor. Yine de cihazın çizgileri oldukça şık görünüyor.

Üzerinde bir dizi kameraya sahip olan HubblePhone, firmanın açıklamalarına göre kişilerin iletişim kurmasını daha da kolaylaştırıyormuş. Cihazın ana kamerasında 15X optik zoom özelliği olacağı söyleniyor, bu son derece iddialı bir seviye.

Henüz üretilmeyen Snapdragon 855 işlemci yongasına sahip olacağı iddia edilen HubblePhone, firmanın iddialarına göre Qualcomm ile çoktan anlaşmış durumda. Bu konuda Turing’in sicili son derece kabarık. Şirketin batmasının en büyük nedenlerinden birisi de verilen sözlerin yerine getirilmemesiydi.

2020’de üretileceği için 5G desteğini de beraberinde sunması planlanan cihaz, belki de Turing’in hayali olarak hafızalarda kalacak. Açıkçası firmanın itibar kayıplarından dolayı toparlaması çok zor. Yine de bir fiyat açıklayıp HubblePhone için 2750 dolarlık etiket önerildiğini belirtelim.