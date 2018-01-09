Turing ve Segway'dan Akıllı Güvenlik Robotu : NIMBO

Turing ve Segway Robotics, CES 2018 fuarında akıllı, uygun fiyatlı güvenlik robotu Nimbo'nun tanıtımını gerçekleştirdi.

Turing Video isimli firma, yeni akıllı güvenlik robotu olan Nimbo'yu CES 2018'de tanıttı. Nimbo, Segway Robotiğe ait olan hareketlilik platformunu kullanıyor. En yeni yapay zeka yetenekleri, kendisini hem akıllı hem de uygun fiyatlı bir hale getiriyor. Tasarımında başarılı bir sürüş modu bulunan Nimbo, yolcu ile birlikte 11 km/h hıza ulaşabiliyor. Nimbo, bir suçlu tespit etmesi durumunda görsel ve işitsel uyarılar vermek ve suçluların tespit ve takibini gerçekleştirmek amacıyla tasarlandı.

Nimbo, yapısı bakımından kaldırımlardan çıkabilecek, dar geçitlerden geçebilecek şekilde tasarlanmıştır. Nimbo, 24 saat boyunca çalışabilir ve kendisi otomatik şarj istasyonlarına yerleşebilir. Ayrıca çalışır durumda olduğu süre boyunca kesintisiz video kaydı oluşturur.

Üretici firmalar, Nimbo hakkında net bir fiyat belirlemiş değiller. Robotların, dronelarla iletişim kurması, ilave ek sensörler taşıması, mevcut güvenlik sistemine bağlanması gibi özelliklerin kullanımına göre değişken bir fiyata sahip olacağı söyleniyor. Nimbo, 9-12 Ocak 2018 tarihleri arasında CES fuarında Turing ve Segway firmasına ait iki ayrı stantta da bulunacak. Siz cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz?