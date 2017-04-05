Turistler İçin En Tehlikeli Ülkeler Belirlendi Peki Türkiye?

ABD'de yayınlanan raporda seyahat riski taşıyan ülkeler ayrıntılı olarak belirlenmiş. Ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Dünyada elbette çok güzel yerler var. Cebinde parası olan ya da olmasa bile Dünya’yı gemek isteyen milyonlarca insan var. Oturduğunuz yerden kalkıp kendi ülkenizde bile turistik bir yere gittiğinizde adınız turisttir, dünyayı dolaşmak isteyenler ise kendi nereye giderse gitsin turist olarak algılanır.

Ortadoğu’da artan gerilim ve tüm dünyada gittikçe yükselişe geçen kaos ortamı, masum bir gezintiye heveslenen insanları böyle listeleri araştırmaya yönlendiriyor. Gezinti amacıyla gittiği yerde zarar görmemeyi istemek her insanın doğal hakkıdır. Nitekim böyle listeler bir rehber olmakla kalmayıp adı geçen ülkelerin turizm gelirlerini de düşürüyor. Bu listeler her zaman ortaya net bir resim koyamasa da, gerçekten yönlendirici nitelikte oluyor.

En çok seyahat uyarısı alan ülkelerin bulunduğu listede Meksika, Mali, İsrail ve Pakistan başı çekiyor. Data.World ve Priceonomics tarafından toplanan verilerle oluşturulmuş raporun Amerika’dan çıktığını düşünürsek, söz konusu ülkeler onların turistleri için daha ölümcül olabilir.

Amerika yurt dışına en çok turist gönderen ülkelerden birisi olduğu için bir kıstas olarak alınabilir. Rapor, öldürülen turistlerin sayısı ile verilen seyahat uyarılarının sayısı arasında kesinlikle önemli bir ilişki olduğunu gösteriyor.

Listelere ve uyarılara ayrıntılı olarak bakalım ve Türkiye’nin nasıl karşılandığını görelim:

ABD’de en fazla seyahat uyarısı alan ülkeler:

En çok ABD’li turistin öldürüldüğü 25 ülke: Ülkemiz 22. sırada

Her 100 binlik dilim başına öldürülen toplam turist oranı:

Seyahat uyarıları ve her 100 bin turist başına öldürülen kişi oranı: Bu grafiklerin üçüncüsünde “Fazla seyahat uyarısı ve düşük ölüm riski” kategorisinde yer alıyor, İsrail’den sonra 2. sırada bulunuyoruz.

Rapor hakkındaki görüşlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Raporun tamamına ulaşmak isteyenleri ise şöyle alalım.