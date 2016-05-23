Türk Animatör, Yaptığı Animasyonla Emmy Ödülünü Kazandı!

Türk animatör, Netflix belgeseli 13th için yaptığı animasyonla Emmy ödülünü kazandı.

Türklerin yurtdışında gerçekleştirdiği başarı haberlerini duyurmaya bayılıyorum. 69.’su düzenlenen düzenlenen dünyanın en ünlü ödül törenlerinden Emmy Ödülleri’nin ilk kazananları açıklandı. Genelde her sene dışarıdan baktığımız Emmy’ye bu sene çok da fazla dışarıdan bakmıyoruz. Yaratıcı Sanatlar kategorisinde Emmy ödülü kazanan Ekin Akalın, bizleri Los Angeles’da gururlandırdı.

Netflix yapımı “13th” belgeseli için çalışan Ekin Akalın, bu belgesel için yaptığı animasyonlarla “Outstanding Motion Design” kategorisinde Emmy ödülünün sahibi oldu. Ana kategorilerin 17 Eylül 2017’de düzenleneceği Emmy ödül töreni, TV ekranlarının Oscar töreni olarak biliniyor. Birçok dizi ve TV projesi bu güzel gecede ödül alıyor.

Akalın ile birlikte Netflix’in başarılı belgesel dizisi de geceye damgasını vurdu. 13th’nin yönetmenleri Angus Wall ve Leanne Dare, Lynn Cho(Tasarımcı), Dan Meehan(Animatör) ve Ekin Akalın’ın(Animatör) ödül aldığı gecede Türkiye’yi temsil eden Akalın’a bir kez daha tebriklerimizi iletiyorum.

Ayrıca, Ekin Akalın’ın ödül aldığı 13th belgesel dizisinin fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Belgesel Amerika’nın sorunlarına odaklanıyor.