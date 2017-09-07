TÜBİTAK Teleskobuyla ‘Zonklayan’ Yıldız Keşfedildi

İstanbul Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ndeki teleskopla ‘zonklayan’ bir yıldız keşfetti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, İstanbul Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının yeni bir yıldız keşfettiğini belirterek "Başka bir yıldızı takip ettikleri sırada, titreşimleriyle fark edilen yeni yıldızın türü, Delta Scuti. Yıldızın yüzeyinde adeta kalp çarpması şeklinde gerçekleşen renk değişim hareketleri sebebiyle bu tür, 'zonklayan yıldız' olarak biliniyor" açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz ay da yine TÜBİTAK teleskobuyla bir öte-gezegen keşfedildiğini hatırlatan Prof. Dr. Ergin, buradaki akademisyenlerin çalışmalarını büyük bir hızla devam ettirdiklerini belirtti.

Liderliğini Yrd. Doç. Dr. Sinan Aliş’in yaptığı araştırmacı ekibin söz konusu yıldızı TUG teleskobu ve algılayıcısı sayesinde keşfettiklerini belirten Ergin, yeni yıldızın Kutup Yıldızı'nın da içinde bulunduğu Küçük Ayı adlı takımyıldızda yer aldığını ve yüzeyinin tıpkı Güneş’teki gibi 6000 Kelvin olarak hesaplandığını söyledi.

Bu tip yıldızların ‘zonklayan yıldız’ olarak bilindiklerini tekrarlayan Ergin, teknik özelliklerini ise şu şekilde belirtti:

"İç yapılarındaki kararsızlıklar nedeniyle 3 saatlik aralıklarla yarıçaplarını artırıp azaltan Delta Scuti yıldızları, dönemli bir şekilde şişip büzülüyorlar. Bu sırada, yıldızın büyüklüğü artarken, yoğunluğu azalıyor, sıcaklığı artıyor. Sıcaklığın artması ise yıldızın parlaklığını önemli ölçüde arttırıyor. Astronomlar bu parlaklık artış azalış düzeninden yıldızın "zonklayan yıldız" olduğunu anlayabiliyorlar."

Yıldız keşfi çalışmasının Uluslararası Astronomi Birliği tarafından kabul edildiğine ve kurumun yıldızlar bülteninde yayınlanacağına dikkat çeken Ergin, yeni yıldızın parlaklık değişimlerini takip edeceklerini belirtti.