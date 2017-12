Türk Askerlerinin Teröre Karşı Mücadelesini Anlatan Oyun

Türk oyun geliştiricisi Rocwise’ın elinden çıkan Soldiers of the Universe isimli oyun, dünya üzerinde çok okunan bazı oyun sayfaları tarafından yayınladı.

Ülkemizde oyun stüdyoları hem çok az, hem de olanlarla idare etmek bir hayli zor. Çünkü, oyun geliştirecek kadar kalifiyeli eleman yetiştirebileceğimiz alanların sayısı sınırlı. Haliyle bu sınırlı imkanlarla oyun yapmak zorlanıyor. Yine bu sınırlı imkanlarla gerçekleştirilen Soldiers of the Universe ise amacına ulaşarak dünya basınında bile konuşulmaya başladı.

Rocwise Entertainment tarafından geliştirilen Soldiers of the Universe oyunu, yurt dışındaki oyuncu kitlesine farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyordu. Bu bakış açısına göre sürekli kötü gösterilen ortadoğu yerine, ortadoğunun ve elbette bizim ülkemizin yaşadığı zorluklar işlenmişti. 14 Eylül’de Steam’e çıkan oyunu oynamadıysanız kısaca içeriğinden bahsedelim; hikaye odaklı bir FPS oyunu olarak karşımıza çıkan Soldiers of the Universe, bir grup Türk askerinin Ortadoğu’daki terör organizasyonlarına karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Ülkemizin geçtiğimiz senelerde yaşadığı ve yaşamaya devam ettiği ağır terör saldırıları, Suriye sorunu ve yıllardan beri bitmek bilmeyen PKK ve diğer terör örgütleri ile girdiği sorunları güzel bir şekilde anlatmayı başaran oyun, dünya üzerinde takip edilen bazı sitelerde gündem olmayı başardı.

Oyunun geliştirici ekibinden Can Cankatlı, GamesBeat’e verdiği röportajda, “Genellikle, terörün içinde kalmış bu bölgelerde yaşayan masum insanlar ya yanlış temsil edildi ya da hiç temsil edilmiyor. Bu oyunları oynayan kişinin coğrafi (Ortadoğu) kültürel, dini ve siyasi nitelikleri hakkında bilgi sahibi olmamasına rağmen ne yazık ki bu nüfusla ilgili yanlış bilgi sahibi oluyorlar. Biz, Rocwise Entertainment olarak burada acı çeken masum insanları anlamlı bir şekilde tasvir etmeyi yükümlülüğümüz olarak görüyoruz” dedi.

2016’da kurulan ve Soldiers of the Universe ile ilk oyunlarına imza atan Rocwise Entartainment, kendilerine çok güzel bir hedef belirlemişler. İlk hedefleri olduğu düşünülürse hiç de kötü sayılmayacak bir oyuna imza atan ekip, bu oyundan kazandıkları paralarla daha iyi oyunlar geliştirmek istiyorlar.

7 kişilik bir ekip tarafından geliştirilen Soldiers of the Universe’ı satın alarak hem ülkemiz için oyun sektörüne destek olabilir, hem de grafikleri “muhteşem” olmasa da güzel bir oyuna ve hikayesine ulaşabilirsiniz. Umarım Rocwise Entartinment’i yakın zamanda daha büyük bir ekip ve projelerle birlikte görürüz.