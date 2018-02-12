Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, elektrikli araçlar için, sadece 5 dakikada tam kapasite dolan ve standart lityum iyon pillere göre iki kat daha uzun menzili olan yakıt pili geliştirdi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, yakıt pilleri üzerinde gerçekleştirdiği 16 yıllık çalışmasının meyvesini aldı. Yurtcan, elektrikli otomobiller için yalnızca 5 dakikalık şarj ile tam kapasite dolan ve araçların 480 km’ye kadar gidebilmesini sağlayan bir yakıt pili geliştirdi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) ‘11 Şubat Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Uluslararası Günü’ dolayısı ile açıklamalarda bulunan Ayşe Yurtcan, daha çok yakıt pilleri üzerindeki çalışmalarına odaklandığını ve çalışmalarını geliştirmek için nanomalzemeler geliştirdiğini belirtti. Yurtcan, yakıt pilleri üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalar nedeni ile geçtiğimiz yıl bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nü (GEBIP) almıştı.

Yakıt pillerinin, elektrikli otomobillerde kullanılan iki sistemden biri olduğunu belirten Yurtcan, ‘’Lityum bataryaların şarj süresi 30 dakika ila 12 saat ve oldukça yüksek, ayrıca bir şarjla yaklaşık 240 kilometrelik yol gidiliyor. Bizim ürettiğimiz yakıt pillerinde ise 5 dakikalık dolumla yaklaşık 480 kilometre yol gidilebiliyor. Yakıt piline hidrojeni beslediğimizde hidrojenin dolumu yaklaşık 5 dakika sürüyor. Yani içten yanmalı motorun deposu ne kadar sürede doluyorsa yakıt pilli araçlarda da o şekilde doluyor.’’ dedi.

Yakıt pilleri konusundaki çalışmalarına devletin verdiği destekten ve önemden de bahseden Yurtcan, "Kalkınma Bakanlığı yakıt pili konusunda alt yapıyı oluşturmak için proje çağrısına çıktı. Nano teknolojide en çok dikkat etmemiz gereken sağlık, enerji ve savunma sanayi. Biz enerji ayağındayız. Şu an dünyada yüzde 75 oranında fosil yakıt bazlı enerji kullanımı var. Dolayısıyla biz yakıt pilleriyle hidrojeni kullanarak çevresel olarak çok temiz ve sadece su buharının çıktığı bir sistemle elektrik elde etmiş olacağız. Bu hidrojeni de alternatif kaynaklardan elde ettiğimizde daha çok temiz ve çevre dostu teknolojiyle elektrik üretimi gerçekleştireceğiz.’’ dedi.