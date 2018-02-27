Türk Bilim İnsanının Çalışmaları MIT'nin Gözdesi Oldu

Türk bilim insanı Berna Sözen'in “Embriyon” çalışması, dünyanın en ünlü eğitim kurumlarından MIT’nin de ilgisini çekti.

Dünyanın dört bir noktasında bulunan Türk bilim insanları, bizleri temsil etmeye devam ediyorlar. Türk bilim insanı Berna Sözen’in projesi, MIT cephesinde çok önemli bir noktada sergilendi. Dünyanın en ünlü eğitim merkezlerinden olan MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü), 2017’nin bilimde çığır açan 10 gelişimine Sözen’in “Embriyon” çalışmalarını da ekledi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji alanında araştırma görevlisi olan Berna Sözen’in embriyon projesini bilimde çığır açan 10 gelişme arasına alan MIT, 10 proje arasında tıp yönünde bir alanı olan tek projeyi Sözen’in projesinden seçti.

Daha önce BBC, Guardian gibi büyük sitelerde de haberi yapılan embriyon geliştirme projesi, kadınların neden düşük yaptığını anlamamızı sağlayacak. Bunun dışında kısırlığında önüne geçmeyi hedefleyen proje, Sözen önderliğinde tam gaz ilerlemeye devam ediyor.

Hürriyet’ten Salim Uzun’a konuşan Berna Sözen, “Çalışmamız pek çok dogmatik bilgiyi değiştirebilir ve insan gelişiminin temellerini anlamaya yönelik yeni bir bakış açısı kazandırabilir” dedi. “Çalışmayı Cambridge Üniversitesi’nde yürüyoruz. İlk aşamada kök hücrelerden yapay fare embriyonu üretmeyi başarmıştık. Şimdi bu çalışma geliştiriliyor. MIT’nin listesinde tıp alanında sadece biz varız. Bu da hayli dikkat çektiğimizi gösteriyor. Çalışmamız bilimsel çevreler tarafından tarihi bir buluş olarak nitelendirildi.” diyen Sözen, çalışmalarının insan gelişiminin temelini anlamaya yönelik yeni bir bakış açısı kazandırabileceğini belirtti.

Sözen, açıklamalarının devamında; “Biz iki kök hücre türü arasında önemli bir iletişim kurulduğunu keşfettik. Bir bakıma, hücreler birbirlerine embriyonun neresinde yer alacaklarını söylüyorlar. Bu, insan embriyonları üzerinde çalışmak zorunda kalmadan insan gelişiminin kritik aşamalarındaki önemli olayları incelememize izin verecek. Gelişimin normal olarak nasıl gerçekleştiğini bilmek, embriyon gelişiminde neden sıklıkla hata yaşandığını, kadınların neden düşük yaptığını anlamamızı sağlayacak. Çalışmamız insan gelişiminin temellerini anlamaya yönelik yeni bir bakış açısı kazandırabilir” dedi.

Bu muhteşem çalışmanın ardından BBC, Guardian, Independent gibi İngiltere’nin önde gelen basın kuruluşlarının kendi haberlerini yaptığını belirten Sözen, pek çok gazeteden de ilgili konuda röportaj yapma talepleri aldıklarını belirtti. Ülkemizi, bu şekilde bir uluslararası çalışma temsil ettiği için çok gururlu olduğunu söyleyen Sözen, çalışmalarını tam gaz devam ettiriyor.