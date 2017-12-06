Türk Astronom Liderliğinde, Bir Yıldız Böyle Görüntülendi!

Stockholm Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören Türk gök bilimci Emir Karamehmetoğlu liderliğinde bir ekip, süpernova patlaması geçirmek üzere olan bir yıldızı görüntülediler.

Evreni izleme ve veri toplama tekniklerimiz, son yıllarda büyük ölçüde gelişti. Hubble Uzay Teleskobu ile başlayan bu süreç, uzaydaki varlığımız hakkında engin bilgiler sunmaya başladı. Kozmosun uzak noktaları hakkında fikir edinmeye ve bilimin sınırlarını genişletmeye başladık. Önümüzdeki yıllarda ise NASA’nın inşa ettiği James Webb Uzay Teleskobu bu seviyeyi daha da arttıracak.

Varşova Üniversitesi’ne bağlı bir gözlem evinde yaptıkları çalışmalarla adını duyuran başarılı bir uluslararası araştırmacılar ekibi, Optik Yerçekimi Lens Deneyi (OGLE) sayesinde süpernova patlamasına doğru evrilen bir yıldızı görüntüledi.

OGLE-2014-SN-131 (mavi daire, solda) olarak adlandırılan yıldız, her iki resimde de süpernova evresini gösteriyor.

Stockholm Üniversitesi'ndeki Oskar Klein Astronomi Merkezi'nde görev yapan Türk astronom Emir Karamehmetoğlu'nun liderliğinde İngiltere, Polonya, İsveç, Kuzey İrlanda, Hollanda ve Almanya'dan çalışmaya dahil olan araştırmacılar, bu olayı mercek altına aldılar.

Ekibe göre bu patlamalar, muhtemelen hidrojen katmanlarını kaybetmiş ve yıpranmış yıldızların çekirdeklerinden kaynaklanıyor.

Karamehmetoğlu görüntülenen yıldıza ilişkin, "Daha önce incelenen diğer olayların aksine bu yıldız, azami parlaklığı dolayısıyla çok eşsiz bir durumda” açıklamasında bulundu.

Uzay görüntüleme teknolojileri geliştikçe bu tarz görüntülere ve benzeri verilere ilişkin araştırmaların sayısı da artacaktır.

Karamehmetoğlu ve ekibini gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.