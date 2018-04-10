Türk Bilim Adamının Ürettiği 'Mikroçip' Büyük İlgi Gördü

Toronto Üniversitesi’nde görev alan ve antibiyotiklere direnç gösteren bakteriler üzerinde çalışmalar yürüyen Türk bilim adamı Dr. Enver Gürhan Kılınç, bakterileri ve onları yok edecek virüsleri yakalayan bir mikroçip üretti.

Kanada’da yaşayan ve Toronto Üniversitesi’nde başarılı çalışmalar yürüyen bilim insanı Dr. Kılınç, oldukça başarılı bir çalışmaya imzasını attı. Dr. Kılınç’ın ürettiği mikroçip sayesinde bakteriler ve onları yok edecek olan virüsler hızlı bir şekilde tespit edilebilecek. Faj tedavisinde de kullanılabilecek olan materyalin maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacağı da düşünülüyor.

Konu hakkında konuşan Dr. Kılınç, çalışmalarına 2015 yılından bu yana devam ettiğini ve başlarda maliyeti 20-30 dolar olan mikroçipin, şu an 1 Kanada dolarından daha aza indirgendiğini ifade etti. Devamlı olarak mikroçipi geliştirmeye yönelik araştırmalarda bulunan Kılınç ve ekibi, başlarda 2 gün olan tetkik süresini de 15 dakika gibi kısa bir süreye çekti.

Üretilen mikroçip, etkisi azalan antibiyotiklere alternatif olarak çıkan faj tedavisinde de aşama sağlayabilecek. Konu hakkında konuşan Dr. Kılınç, “Yaptığımız çipler faj ve bakteri etkileşimini gerçek zamanlı takip edip bakteri parçalanmasını tespit etmektedir. Bu amaçla tasarladığımız cihaz, fajları kullanarak bakterileri tespit eden tanı aracı olarak faaliyete geçecek. Mikroçipli sistemimiz, yüklenen virüsle bakterileri 15 dakikada karşılaştırarak, hangi virüsün hangi bakteri üzerinde etkili olduğunu, yeşil ışık ve ses ikazı ile haber veriyor.” ifadelerinde bulundu.

Daha önce faj terapisi ve tedavisi, kişiye özel tasarlandığından hastalar yalnızca kendileri için belirlenen fajları alırdı. Ancak yeni mikroçip uygulaması ile birlikte hastanın gereksinimi olan fajlar daha hızlı ve daha az maliyetli olarak belirlenebilecek. Peki Türk bilim adamının geliştirdiği mikroçipi siz nasıl buldunuz?