Türk Doçentin Beyin Enjeksiyonu Alanındaki Başarısı

MIT'de doçent doktor olarak görev yapan Türk bilim kadını Canan Dağdeviren'in yönetimindeki araştırmacı grup, insan saçı büyüklüğündeki bir iğne ile beynin hastalıktan etkilenen bölgelerine küçük miktarlarda ilaç enjeksiyonu yapmayı başardı.

Hedeflenmiş tedavi

Amerikan üniversitesi MIT, beynin bir milimetreküp kadar küçük bölümlerine doğrudan ilaç zerkedebilen bir sistem geliştirdi. İnsan saçı ebatlarında bir iğne kullanarak bu sistemle beynin belirli devrelerinin ya da bölgelerinin hasar verilmeden ya da yakın bölgeleriyle temas edilmeden hastalığın doğrudan tedavi edilmesini mümkün kılıyor. Söz konusu çalışma, Science Translational Medicineadlı dergide yayınlandı.

Oldukça ince olan bu iğnede ilaçları beynin derinliklerine taşıyabilen tüpler yer alıyor. Kullanılan parçaların son derece hassas olmaları nedeniyle doktorların iğneyi yerleştirme ve derinliğini ayarlama, zerkedilecek tıbbi malzemenin miktarını belirleme gibi konularda maksimum kontrolü sağlamaları olanaklı hale geliyor. Bu teknolojiyi fareler üzerinde deneyen araştırmacılar, farenin motor fonksiyonunu etkileyen hastalığın bulunduğu belirli bir bölgeye bir doz tıbbi malzeme yerleştirmeyi başardılar.

MIT'da doçent doktor olan ve aynı zamanda çalışma ekibinin yönetimini yürüten Canan Dağdeviren "Ağız yoluyla ya da damardan verebildiğimiz miktara oranla çok daha küçük miktarlarda birden fazla ilacı yerleştirebiliyor, ilacın yerleştirilmesiyle aynı zamanda davranış değişikliklerini manipüle edebiliyoruz" dedi.

Muhteşem etki

MIT araştırmacıları ilaçları sadece oldukça özel bölgelere başarılı şekilde yerleştirmeyi değil, aynı zamanda, sonrasında ilacın yıkanarak temizlenmesi için ayrı bir doz tuzlu suyu da beyne enjekte ederek, ölçülü enjeksiyon noktasında maksimum kontrolü sağladılar.