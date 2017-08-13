Türk Bilim İnsanları İlk Kez Bir Gezegen Keşfetti!

Türk bilim insanları yaptığı uzun araştırmalar sonucunda, tarihinde ilk kez bir gezegen bulmayı başardı. Dünyamızdan 212 ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegene Türk veya Atatürk isimlerinden birisinin verilmesi düşünülüyor.

Uzayda keşfedilmesi en zor gök cisimleri olan gezegenler, güneşlerinin ışığında saklandığı için çok uzak yerlerden gözükmüyorlar. Bütün bu olumsuzluklara rağmen araştırmacıların çabalarıyla birkaç bin gezegen bulunmuş durumda. Genelde Avrupa Uzay Ajansı ve NASA tarafından bulunan gezegenlere Türk bilim insanları tarafından bir yenisi eklendi. Ankara Üniversitesi ile Ege Üniversitesi’nde görevli 3 Türk bilim insanı ile bir doktora öğrencisi tarafından keşfedilen yeni gezegen, dünyadan yaklaşık 212 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Antalya Bakırlıtepe ulusal gözlemevinde bulunan yeni gezegen, güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter’in 1.5 katı büyüklüğünde. Gezegende yaşam ihtimali bulunmasa da yaklaşık 10 yıldan beri araştırmalar yapan Türk Bilim insanları için son derece güzel bir gelişme oldu.

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mesut Yılmaz’ın yaptığı açıklamaya göre 1.5 metre aynaçaplı Rus-Türk ortak yapımı teleskop tarafından bulunan gezegenin, Türk veya Atatürk isimlerinden birine sahip olacağı düşünülüyor.

Biz de bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Henüz yeni yeni keşfetmeye başladığımız uzay yolculuğunda ülkemizin de bulunması hepimizi çok mutlu etti.