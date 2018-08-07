İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, kuraklık ve yoğun toprak tuzu gizi zorlu koşullarda hayatta kalarak daha da lezzetli hale gelen bir domates türü geliştirdi.

Tamamiyle Türk bilim insanlarının ortak çalışması ile geliştirilen standart bir domatese oranla çok daha dayanıklı ve çok daha lezzetli bir domates türü, önümüzdeki yıllara damgasını vurmaya hazırlanıyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tarafından geliştirilen TUBİTAK destekli proje, temel anlamda Peru’da doğal olarak bulunan tuza ve fazla yağmura dayanaklı bir domates türünün ülkemizde bulunan domates türü ile genetik olarak birleştirilmesi sonucu elde edildi.

3 yıl süren hummalı bir çalışmanın eseri olan dayanıklı domates, normal bir domatese göre aşırı gübreleme sonucu oluşan topraktaki tuz yoğunluğuna, hatalı sulamaya ve hatta kuraklığa karşı dahi %50 oranında daha dayanıklı hale getirildi. Projenin en ilginç yanı ise bu tür zorlu koşullar altında kalan bu yeni domates türü, kendini korumak ve hayatta kalmak için salgıladığı kimyasallar ile çok daha lezzetli bir hasat haline geliyor.

3 yıl sonra ülkemiz çiftçilerine teslim edilmesi planlanan yeni domates türüne ait tohumlar, dönüm başına 12 ton olarak hesaplanan domates miktarını 17 tona kadar çekebilecek. Konu ile ilgili açıklama yapan yetkililer, dirençli türler üzerinde yapılan çalışmaların yıldan yıla daha da çeşitleneceğini belirtti.