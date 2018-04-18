Türk Mühendislerden Diş Çürüğünü Tarihe Gömecek Keşif!

Günümüzün en yaygın ve çözümü bulunmayan rahatsızlıklarından birisi olan diş çürüklerine karşı tarihi bir keşif yapıldı. ABD’de görev yapan 3 Türk bilim insanı, geliştirdikleri yeni solüsyonla diş minesini tedavi edebiliyorlar.

Diş çürükleri, bazı durumlarda dişinizi düzenli olarak fırçalamanızdan bağımsız bir şekilde sizi bulabiliyor. Diş fırçalamak sadece çürüme ihtimalini azaltıyor. Ancak diş sağlığı, kişilerin nasıl beslendikleriyle alakalı olarak da değişebiliyor. Vücudumuzun en hassas parçalarından birisi olan dişlerimiz çürüyünce de bir çözümü bulunmuyor. Çürüyen dişler ya dolguyla kapatılıyor, ya kanal tedavisi ile kökünden ayrılıyor ya da çekiliyorlar.

Üstelik uzun yıllardır tıp tarihinde yapay diş taktırmak dışında başka bir çözüm yolu uygulanmıyor, çürüyen dişler her türlü moral bozuyor.

Ancak Washington Üniversitesi’nde görevli olan Prof. Mehmet Sarıkaya, Yrd. Doç. Sami Doğan ve Deniz Yücesoy, diş sağlığımız için tarihi bir buluş gerçekleştirdiler:

Sözcü'nün haberine göre "peptit" adı verilen bir aminoasit türü üzerine araştırma yapan ekip, diş çürüklerinin tedavisi için solüsyon geliştirdi. Normal şartlarda diş minesinin oluşumundan sorumlu olan doğal enzim “amelogeninin” yerini alan bu yapay solüsyon, diş minesinin tekrar oluşmasını sağlıyor.

Dişin gelişimi sırasında veya ufak hasarlara karşı kendisini onardığı sırada, fosfat toplayıp mine haline getirdiği biliyor. Üretilen solüsyon dişe sürüldüğünde de aynı görevi yerine getiriyor.

Araştırmacıları söz konusu solüsyonun diş macunlarına koyulması için gerekli çalışmaları başlattılar. Diğer taraftan bu buluşla birlikte çürük tedavisi fiyatlarının önemli ölçüde azalmaları bekleniyor.