SXP 1062 Çift Yıldız Sisteminde Büyük Bir Kayma Keşfedildi!

Türk bilim insanları, SXP 1062 çift yıldız sisteminde meydana gelen büyük bir kaymanın varlığını gün yüzüne çıkarttılar.

ODTÜ'de görev yapan bir grup fizikçi, evrendeki en yoğun cisimlerden biri olan SXP 1062 isimli çift yıldız sistemindeki nötron yıldızının 18 dakika olan dönme periyodunda, büyük bir kaymanın varlığının keşfettiklerini duyurdu.

Büyük bir kaymanın varlığını keşfeden Türk bilim insanları, literatüre giren bu keşifi ile çift yıldızın hem periyodu hem de yıldız içindeki yoğun maddeye ilişkin şifreleri çözdü. ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altan Baykal, açıklamasında yakıtları tükenen yüksek kütleli yıldızların büyük bir patlama yaşadığını ve bu sırada yeni bir gök cisminin oluştuğunu belirtti.

Keşfettikleri cismin, beyaz cüce nötron yıldızı veya kara delik olabileceğini belirten Baykal, böylece oluşan nötron yıldızlarının çok güçlü manyetik alanlarının bulunuduğunu ifade etti. Ayrıca Baykal, üç yıldır süren gözlemleri sonucunda, bir çift yıldız sistemindeki bileşen olan SXP1062 isimli nötron yıldızının yörünge periyodunu bulduklarının altını çizdi.

İlk Defa Biz Keşfettik!

Açıklamasına devam eden Prof. Dr. Altan Baykal ''Yaptığımız analizlerde, çift yıldızlardaki nötron yıldızlarından birinde ilk defa İngilizce'de 'glitch' denilen bir kaymayı tespit etmiş olduk. Astronomide X-ışını salan çift yıldızlar, 1973'ten beri uydularla gözleniyorlar. Bu tarihten günümüze ilk defa ODTÜ ekibi olarak bizler, çift yıldız sistemindeki bir kaynağın kendi etrafında dönme periyodunda büyük bir kaymayı keşfetmiş olduk. Bu kayma, laboratuvar ortamında gözlenemeyen yıldızın içindeki yoğun maddenin kabuğu ile etkileşmesinden kaynaklanıyor.' ifadelerine yer verdi.

Astronomi alanında çalışan pek çok bilim insanının nötron yıldızlarına ilişkin keşif peşinde olduğunu belirten Baykal, nötron yıldızının merkezinden gelen bu kaymanın daha önce bilim dünyasında bir sır olduğunu da ifade etti.