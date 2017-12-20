Kripto para piyasası ya da kripto ekonomi ne derseniz deyin, paranın geleceği şekilleniyor ve bu anlamda tarihi bir süreç yaşıyoruz. 2017’nin son aylarına doğru astronomik bir şekilde yükseliş yapan Bitcoin, anlık düşüşler yaşasa da uzun vadede kazandırmaya devam ediyor fakat bazı problemler var.

Dünyanın her yerinden yatırım yapılabilen ve an itibariyle hukuksal bir yasaklama girişimine maruz bırakılamayan Bitcoin ve türevi kripto paraların gücü, 600 milyar dolarlık dev bir boyuta ulaşmış durumda. Bu değerin ne kadar büyük olduğunu anlamak için köklü şirket Apple’ın yaklaşık 31 yılda 870 miyar dolara ulaştığını belirtelim. Kripto paralar ise sadece 8 yıllık bir teknoloji.

Kripto para yatırımları yapılabileceğiniz birçok kuruluşun aktif hizmeti mevcut. Bu konuda uluslararası hizmet veren Coinbase, ülkemizde kullanımda olmasa da Wall Street devi olan finans kuruluşlarından daha fazla müşteriye sahip oldu. Yani anlayacağınız o ki küresel bir devrimin eşiğindeyiz.

Bitcoin ya da türevlerini alıp satabileceğiniz ya da saklayabileceğiniz hizmetleri sunan Türk borsa şirketleri de var. Ülkemizdeki yatırımcıların çoğu da bu hizmetleri kullanıyor ve yurt dışındaki borsaları kullanmıyorlar. Yurt dışı borsalarının çoğunda, Türkçe dil desteği olmadığı ve dolar kuruyla işlem yapıldığı için Türk kullanıcıların yerli piyasaları tercih etmeleri anlaşılabilir bir durum.

Ülkemizde bu konuda hizmet veren 4 farklı borsa şirketi bulunurken, bu borsalardaki alım satım sürelerinde, üyelik sürelerinde ve fiyat değişimlerindeki istikrarsızlık Türk kullanıcıları bezdirmiş durumda. BTCTurk, Paribu, Koinim ve Koineks olarak adlandırılan borsalar, gecikme süreleriyle, Bitcoin’in ve diğer kripto paraların yükselişlerine orantılı olarak yatırım yapma imkanını kısıtlıyorlar.

Fiyatlardaki komisyon makası:

Borsalar üzerinde açtığınız kullanıcı hesaplarına kimlik onayı oldukça geç veriliyor. Ardından bir yatırım gerçekleştirmek istediğinizde, şirketin hesabına kendi adınıza göndereceğiniz TL cinsindeki EFT işlemleri de gecikiyor. Tüm bunlara ek olarak Bitcoin rekor üstüne rekor kırarken, yurt dışındaki dolar cinsinden değeri ile ülkemizdeki borsalarda olan TL cinsinden değeri arasında büyük bir fark oluşmaya başladı.

Elbette bu kesintiler yüzdelik hesaplarla yapıldığı için miktar büyüdükçe kesilen tutarda büyüyor. Ancak bir süre sonra ortaya Türk kullanıcıların gözünden adaletsiz bir durum çıkıyor. Elindeki TL’yi dolara çevirerek, yurt dışındaki piyasalara geçiş yapan yatırımcı sayısı da artıyor.

Sosyal medyada da geniş yer bulan yerli Bitcoin yatırımcılarının yaşadığı bu sorunlardan bir diğeri, Bitcoin'in ani yükselişleri esnasında platformların bakım çalışmasına girip kapatılması ve işlem yapılamaması.

Üstelik yerli borsalar bu tip “olası” kesintilere karşı, internet sitelerinde şu minvalde açıklamalar yapıyorlar, bu açıklamalar Kullanıcı Sözleşmeleri’nin de içinde bulunuyor:

"Kuruluşumuz, kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz."

Kripto paraların arkasında herhangi bir düzenleyici kuruluş ve yasa olmadığı için olası mağduriyetlerde hak iddia edemeyen ve sorun yaşayan kullanıcı sayısı artıyor. Yakın zamanda bu işe bir çare bulunur mu bilinmez ama an itibariyle mevcut olan 4 rakip Türk borsasının düğmeye basması gerekiyor. Yoksa genel anlamda yaşanan aksaklıklar, ülkemiz ekonomisi için de kayıp olabilir.

Bitirmeden, İzmo Bilişim çatısı altında siz okuyucularımıza ulaştığımızı yakın takipçilerimiz biliyorlardır. Eminiz ki ülkemizde faaliyet gösteren pek çok teknoloji firması da “Siz de kendi borsanızı kuracak mısınız?” sorusunu muhakkak alıyorlardır. Biz de bu soruya birinci ağızdan cevap verelim: