Türk CEO'nun Eline Geçen Hitman, Tüm Platformlarda Ücretsiz!

Hitman, Türk CEO'nun eline geçer geçmez ilk kıyak geçildi. Oyun, şu anda ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Efsane video oyun serilerinden Hitman, kısa süre önce CEO’su bir Türk’ün elinde olan IO Interactive’in eline geçmişti. Bunca yıldan beri Square Enix’in elinde olan Hitman IP’sini eline alan IO Interactive, bunun şerefine oyunu ücretsiz olarak yayınlayacağını duyurdu. Şu anda PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında ücretsiz olarak yayınlanan Hitman, Steam için akşam saat 20.00’dan 00.00’a kadar ücretsiz olarak yayınlanacak.

Oyunun resmi sayfasında yayınlanan duyuruya göre bölümler ücretsiz olmayacak, yalnızca ilk çıkan oyuna ücretsiz erişebileceksiniz. Normalde “şu tarihe kadar ücretsiz” olayı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtelim. Oyunu bir kez kütüphanenize indirdiğinizde oyun sizin olmuş olacak. Aşağıdan PS4, Xbox One ve Steam linklerine ulaşabilirsiniz. Unutmayın; oyun şimdilik PS4 ve Xbox One için ücretsiz. Steam’de de birazdan başlayacak yaz indirimleri ile birlikte ücretsiz olacak.

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