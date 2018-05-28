Lise hayatlarının son yazılısına girecek olan öğrencilerine daha önce hiç görmedikleri bir yazılı kağıdı veren coğrafya öğretmeni, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birine imza attı.

Silivri Atatürk Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmenliği yapan Göksan Afacan'ın mezun olmaya hazırlanan öğrencileri için hazırladığı ve okurken sizleri Hababam Sınıfı'nın gülümseten bir sahnesini izliyor gibi hissettiren sınavı, sosyal medyada olay oldu.

Mezun olmak üzere olan öğrencileri son sınavında sıkmak istemeyen ve hayatları boyunca unutamayacağı bir güzel anıyla uğurlamak isteyen Afacan, öğrencilerine jest yaptı. Sorulan soruların puanlarını kendilerinin verebileceği, toplam 80 puanlık iki sorunun evlerinin ve okulunun krokisi olduğu enfes bir iş çıkarmış hocamız. Özellikle ikinci sayfadaki "Gülmek, boş vermek değildir. Aksine, inadına yaşamaktır." sözleriyle fazlasıyla etkiledi bizleri.

Dilerseniz sizleri daha fazla merakta bırakmadan yazılı kağıdına göz atalım.