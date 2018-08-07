Türk Dil Kurumu (TDK), kendisinin bastığı bütün içeriklerin satılacağı bir internet mağazası açtı. TDK yayınları, artık bu site üzerinden hem yurt içi hem de yurt dışına gönderilebilecekler. Peki bu mağazada bizleri neler bekliyor?

İnternet satışlarının artık kurumlar ve şirketler üzerinde ciddi bir gelir kaynağı olmaya başlaması, devletin çeşitli kanallarını da harekete geçirdi. Türk Dil Kurumu, internet mağazası dönemini başlatarak artık yayınlarını internet üzerinden gönderme dönemine geçti.

Yurtiçi ve yurtdışına sipariş verilebilen internet sitesindeki çoğu eser, şu sıralar %40 indirimle satışa koyuldu.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1932 yılında kurulduğu günden bu yana 1200’ün üzerinde eser basan TDK, ülkemizin en köklü yayın kuruluşlarından birisi.

TDK E-Mağaza’da bizleri neler bekliyor?

Türkçe’nin en doğru şekilde yansıtıldığı Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu gibi temel kitapların yanı sıra, Türk diline ve edebiyatına ilişkin farklı alanlardaki çalışmaları içeren yayınlar da var. Türkiye dışında bulunan, dil kökeni olarak aynı yere bağlandığımız diğer ülkelere ilişkin yayınların sayısı da dikkat çekiyor.

TDK’nın düzenli olarak çıkarttığı süreli yayınlar olan Türk Dili, Türk Dünyası ve Türk Yıllığı-Belleten dergilerine de e-mağaza üzerinden ulaşmak mümkün.

Son olarak Türk diline ilişkin eğitim öğrencilerin fazlasıyla işlerine yarayacak lehçe, halk bilimi ve dil bilimi alanlarına özgü eserler de yine internet mağazasında bulunabilir.

TDK E-Mağaza’ya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.