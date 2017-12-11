Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türk dizilerinin Amerikan dizilerinin ardından dünya genelinde en çok satılan / ihraç edilen 2. dizileri olduğunu söyledi.

Türk dizilerinin ihracat başarısına yönelik açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Son dönemde çok başarılı diziler var. Ben de o dizileri izliyorum ve gurur duyuyorum. Dünyada, ABD dizilerinin ardından en çok satılan diziler, Türk dizileri. Neden Türk dizileri? Çünkü Türk dizilerinde Türkiye'nin hikayesi var" şeklinde konuştu.

İlerleyen zamanlarda tarih konulu dizilerin daha çok izleneceğini söyleyen Bakan Yaman, "Hem Türkçenin öğrenilmesi hem dünyada Türkiye'nin hikayesinin anlatılması bakımından Türk dizileri çok önemli" dedi.

Yurt dışındaki film yapımcılarına vergi kolaylığı getirilecek

Türkiye’nin küresel film şirketlerine vergi konusunda bazı kolaylıklar sağlayacağını belirten Yaman, bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Türkiye'nin sinemadaki imkanlarını dünyaya açmak istiyoruz. Türkiye'de yabancıların daha fazla film çekmelerine imkan tanımak için vergi ve mali kolaylıklar sağlama konusunda bakanlığımızın çalışmaları sürüyor."