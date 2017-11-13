Türk Dizisi ‘Ölene Kadar’, ABD’ye Uyarlanıyor!

Geçtiğimiz sezon yayınlanan Türk dizisi Ölene Kadar, NBC tarafından ABD’ye uyarlanacak.

Hem ülkemizin hem de dünyanın dizi sektörüne yön veren ülkesi aslında Güney Kore’dir. Hatta bununla ilgili geçtiğimiz günlerde bir haber hazırlamış, ülkemizde Güney Kore’den hangi dizilerin alıntılandığından bahsetmiştik. Aslında Türkiye de bu konuda söz sahibi ülkelerden. Özellikle de Güney Amerika ve bazı Orta Doğu ülkelerinde bazı dizilerimizin oldukça popüler olduğunu biliyoruz. Bu sefer bir dizimiz, NBC tarafından ABD’ye uyarlanacak.

Başrollerini Fahriye Evcen ve Engin Akyürek’in paylaştığı Tims Productions imzalı Ölene Kadar, ABD’te Eternal (Sonsuz) adıyla ekrana gelecek.

Dallas dizisinin de yapımcısı olan Cynthia Cidre tarafından uyarlanan Ölene Kadar, işlemediği bir suç sebebiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Dağhan ile onu kurtarmaya çalışan avukat Selvi’yi konu ediniyordu. ABD’ye uyarlanacak olan dizi de aynı hikaye üzerinden uyarlanacak, fakat hikaye Güney Carolina’da geçecek.

Her gün yeni bir tanesiyle karşılaştığımız Türk dizilerinin artık daha kaliteli olmaları ve bu şekilde dünyanın çeşitli ülkelerinde yer almaları en büyük temennimiz -her ne kadar tema yine aşk üzerine olsa da-.