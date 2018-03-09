Doçent Doktorla Profesör Arasında Moleküler Biyoloji Kavgası

Moleküler biyoloji cihazında spektrofotometrenin kullanımında çıkan anlaşmazlık sonucu Doçent Dr. Özakar ile Prof Dr. Çetin arasında kavga çıktı.

Ülkemizde bir kavganın çıkması için çok fazla nedene gerek yoktur. Birbiriyle bakışan insanlar, bunu bir kavga sebebi olarak sayabilirler. Ülkemizde bu konularda en az kavga çıkaran kişiler ise öğretim görevlileri. Çok daha anlayışlı olan öğretim görevlilerinin kavga ettiğini kolay kolay görmeyiz.

5 Mart’ta Erzurum’da yaşanan olay ise, eşine az rastlanır bir olay olarak tarihe geçecek. Atatürk Üniversitesi’nde, moleküler biyoloji cihazında spektrofotometrenin kullanımından dolayı Doçent Doktor Rukiye Sevinç Özakar ile Prof. Doktor Meltem Çetin’in arasında kavga çıktı. İkilinin arasında şiddete kadar giden bu olay, polisin gelmesi ile duruldu.

Anabilim ve Bölüm başkanı Prof. Dr. Meltem Çetin’in kendisini tartakladığını ve hakaret ettiğini ileri süren Özakar, hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı. Fakülte binasından ağlayarak çıktığı gözlemlenen Özakar, aynı fakültede araştırma görevlisi olan eşi Emrah Özakar ve polisler eşliğinde rapor alınabilmesi adına Palandöken Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Rapor alınması için gittiği acil serviste de ağlamaya devam eden Özakar ve eşi, burada açıklama yapmak istemediler.

Prof. Dr. Meltem Çetin: “İftira”

Anabilim ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Çetin, Özakar’ın iddia ettiği darp olaylarının iftiradan ibaret olduğunu, bu konuda hukuki süreç başlatıldığı için konuşamayacağını, mahkemede kimin doğru söyleyeceğinin ortaya çıkacağını belirtti. Okulda yer alan güvenlik kameralarını inceleyen polisler, bu kavgada kimin doğru söylediğini ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Okul öğrencileri tarafından da gözlemlenen kavga, pek çok tanığa sorularak aydınlatılmaya çalışılacak.