Zonguldak'da görev yapan bir doktorun hastasını muayene ettiği sırada cep telefonu patladı. Patlama soncunda doktor hafif yaralandı.

Dünyada milyarlarca 'bomba' bulunuyor. Hepimizin sabahtan akşama kadar yanında bulunan telefonların her biri küçük birer bomba görevi görüyor. Bu bombaların çok büyük kısmında sorun olmamasına rağmen hiç beklenmeyen bir anda patlayabiliyorlar. Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Cem Başpınar’ın başına da böyle bir olay geldi. Dr. Başpınar, cebinde olduğu sırada aniden patlayarak alev alan telefonun için yetkili firmadan şikayetçi olacağını açıkladı. Başpınar, “Adli rapor tutuldu. Yetkili firmadan şikayetçi olacağım. Konuyu tüketici haklarına da taşıyacağım” dedi.

Hastalarını muayene ettiği sırada bu olayın yaşandığını açıklayan Dr. Başpınar, patlamadan dolayı büyük bir panik yaşadığını açıkladı. Dr. Başpınar patlama ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Hastalarımı muayene ediyordum. Bir hastamızın bilgisayardaki sonuçlarına baktım. Telefonum o esnada cebimdeydi. Bir anda patladı. Hemen telefondan kurtuldum, yere düştü. Hala yanmaya devam ediyordu. Yerde bile yanıklar oluştu. Allah’tan o esnada kulağımda filan değildi veya çocukları o esnada muayene etmiyordum. Nasıl böyle bir şey olur ben de anlamadım. Bacağımda küçük çaplı bir yanık ve kızarıklık oluştu. Hastaneye başvurup tedavi oldum, adli rapor tutuldu. Yetkili firmadan şikayetçi olacağım. Konuyu tüketici haklarına taşıyacağım” diyen Dr. Başpınar, telefonun markasını açıklamadı.

Telefonun patlayan görüntülerine baktığımızda hangi marka ve model olduğu pek anlaşılmıyor. Siz, bu görsellerden yola çıkarak telefonun marka ve modelini çıkarabildiniz mi? Bakalım, ortak bir karara varabilecek miyiz?