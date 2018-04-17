Johhny Sins, YouTube’da Türkiye’nin Abur Cuburlarını Tattı!

Ülkemizde geniş bir hayran kitlesine sahip porno yıldızı Johnny Sins, resmi YouTuber hesabından Türk abur cuburlarını tattı.

Dünyanın en ünlü erkek porno yıldızlarından biri olarak kabul edilen Johnny Sins, yani “Brazzers’taki Kel Adam”, vloglarını paylaştığı resmi YouTube hesabından Türkiye’de satılan abur cuburları denediği yeni bir video yayınladı.

“Tasticg Snacks from Turkey” başlıklı videoda, Türkiye’den bir kargoyla gelen atıştırmalıkları deneyen Sins, bu abur cuburları genel anlamda beğendi. Tuzlu ve baharatlı abur cuburlardan ziyade daha çok tatlı ve çikolatalı ürünlerden hoşlanan Brazzers’ın kel adamı, diğer YouTuber’ların aksine ürünleri yalnızca tadarak sağlığına dikkat etmeye özen gösterdi. Sins, videonun sonunda spor salonuna giderek fazladan aldığı kalorileri dengeleyeceğini de belirterek bu başarısı hakkında gizemli bilgiler de vermiş oldu.

Dünyaca ünlü porno yıldızı, atıştırmalıkları denedikten sonra, “Türk atıştırmalıkları üzerine izlenimim gerçekten pozitif. Lavinia kesinlikle favorim, çok leziz. En az sevdiğim de kesinlikle kruvasan, çünkü hiç tatlı değildi… Eğer kruvasan olarak bunu yiyorsanız, gerçek kruvasan yemiyorsunuz. Gerçekten bu değil” dedi.

Farklı ülkelerden farklı şeyler denemeyi sevdiğini belirten Sins, yaklaşık 1 ay önce hangi ülkelerin kendisini daha çok sevdiğini açıklamıştı. Yayınlanan video beklenildiği gibi Amerika birinci sırada yer alırken, Türkiye de ilk 10’da kendine yer bulmuştu. Bu videodan sonra Türkiye’nin birkaç basamak yukarı çıktığını söyleyebiliriz.