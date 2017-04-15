Türk Fotoğrafçı Dünya'ya Farklı Açıdan Bakıyor!

Aydın Büyüktaş isimli Türk fotoğrafçı, dünyaya bizim baktığımızdan çok farklı bakıyor. Yetenekli sanatçı adeta başka bir boyutta yaşıyor gibi davranıyor.

Aydın Büyüktaş dünyayı çoğumuzdan farklı olarak görüyor. Fotoğrafçı ve vizyon sahibi Türk, yaşamın olağan, sıradan kısımlarını ele alıyor ve onları tuhaf ve çok boyutlu biçime dönüştürüyor. Sonuçta sasit boş bir otoyol, Inception filminden fırlamış gibi gözüyor. Fotoğrafçı, yenilikçi düşüncelerini bilime ve bilim kurguda karşımıza geniş kapsamlı ayarlara borçludur.

Aydın Büyüktaş, "Çocukluk ve ergenlik dönemimde, Isaac Asimov ve H.G. Wells gibi yazarları ve “Bilim ve Teknik” gibi dergileri okudum. Bu buna bilim kurgu dizilerini içim ilham verdi. Söz konusu kitaplar solucan delikleri, kara delikler, paralel evrenler, çekim, uzayın ve zamanın bükülmesi gibi konuları sorgulamamı sağladı." açıklamasında bulundu.



Bu tutku, görsel efekt ve animasyon sevgisiyle karıştı. Büyüktaş, animasyon hedeflerini sürdürmek için Bilkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği programından ayrıldı. Tutkularını gerçekleştirmek için İstanbul'a taşındı. Oradayken, Senefekt ve Makinefx gibi avant-garde şirketler için uygulamalı uygulama yoluyla becerilerini geliştirmek için ter döktü. 2008 yılında, 3D animasyonları ülke çapında popülerlik kazandı. Fotoğraf dalında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra multimedya sanatçısı olarak çalışmaya devam ediyor. Sanat tutkusu göz alabildiğence görselleri parlarken, soyut bilimsel kuram onun asıl sevgilisi oldu.

Aydın Büyüktaş

"2003-2004 yılları arasında görsel efekt ve animasyonla ilgilenmeye başlayınca düşlerimde gördüğüm gerçeküstü yerleri icra edebileceğim fikri beynimde yer etmeye başladı. Sanırım 2006 yılıydı. Michio Kaku'nun Hyperspace bölümünü okurken, yaşadığımız dünyada bir kara delik oluşup oluşmadığı, alan, zaman ve mekanın nasıl büküleceği konusu bir takıntı meydana geldi. "

Edwin Abbott'un Flatland: Birçok Boyutların Romansı adlı son fotoğraf serisi "Flatland" için ilham kaynağı oldu. Abbott, başlangıçta 1884 yılında yayınlanan omanda, uzaydaki çok boyutlu kavrama bir giriş oluşturuyor. Roman hem kültürel hem de bilimsel bir miras bıraktı. Kamuoyu bununla hiç ilgilenmemişti. Şimdi Aydın Büyüktaş sayesinde, kuram, küllerinden doğuyor.