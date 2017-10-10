Türk Geliştiriciden Yeni Flappy Birds: Tough Jumping 2

Flappy Bird tarzı zor oyunları sevenlerin yakından takip edeceği Tough Jumping 2, Google Play'de desteklerinizi bekliyor.

Ekip olarak ülkemizi dünyada temsil eden vatandaşlarımızın başarılı projelerine fırsat buldukça destek vermeye çalışıyoruz.

Ülkemizde oyun sektörü yeni yeni gelişmeye başlıyor. Sektör gelişmeye devam ederken dönem dönem başarılı oyunlar ortaya çıkıyor. İşte bu başarılı oyunlardan birisi de Tough Jumping 2.

%100 yerli bir yapım olan Tough Jumping 2, Buse Kartal isimli bir geliştirici tarafından tasarlandı. Şu anda Android’de ücretsiz olarak indirilebilir olan oyun, zoru sevenler için çok iddialı bir yapım olacak.

Rahat bir oynanış deneyimi sunan Tough Jumping 2, ekrana dokunarak zıplayan karakteri kontrol etmenizi ve bu sayede en yüksek kata çıkmanızı istiyor.

6 Çılgın Karakter

Oyunda 6 farklı karakter yer alıyor. Her karakterin farklı özelliklerinin olduğu oyunda karaktere ulaşmak için verilen altınları biriktirip satın almanız gerekiyor. Bu 6 karakter; Sarı Göz, Sinsi, Neşeli, Uzaylı, Testere ve Adalet.

Tough Jumping 2, Google Play’de daha çok ön plana çıkmak için yardımlarınızı bekliyor. Oyunu aşağıdaki linkten hemen indirebilir ve denedikten sonra, yorum ve puanlarınızla görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

Bu tarz projelere destek arttıkça ülkemizden çok başarılı oyun projeleri görmeye devam edebiliriz.