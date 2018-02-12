Türklerin Uzay Aracı Dream Chaser, Yakında Uzaya Çıkıyor

Eren Özmen ve Fatih Özmen’in başında olduğu Sierra Nevada’nın uzaydan bir uçak gibi yatay olarak iniş yapabilen uzay aracı Dream Chaser’ın uzaya fırlatılacağı tarih belli oldu.

Son yıllarda yapılan inanılmaz başarıların ardından uzay konusu denildiğinde aklımıza ilk olarak SpaceX ve Elon Musk geliyor. Son olarak Mars’a Tesla Roadster aracını göndererek bir araba modeli için yapılabilecek en pahalı reklamı yapan Musk bu ilgiyi sonuna kadar hak ediyor olsa da, kendisine çok yakında yeni rakipler gelecek. Boeing’in bu konuda en büyük aday olmasının yanında SpaceX’le birlikte ortak çalışmalar da yürütebilecek Sierra Nevada, uzay konusunda SpaceX’den sonra en iddialı şirketlerden biri olarak gözüküyor.

Türk girişimciler Eren Özmen ve Fatih Özmen’in şirketi Sierra Nevada, uzaya kargo taşıdıktan sonra dünyaya dönerken tıpkı bir uçak gibi yatay bir şekilde piste inecek uzay aracı Dream Chaser’ı geliştiriyor. Firma, bir süredir NASA ile birlikte ortak çalışmalar yürüyordu. Dream Chaser, Uluslararası Uzay İstasyonu için ilk kargo görevini 2020’de yapacak. Şu sıralar SpaceX’in Falcon 9 roketleriyle yapılan kargo uçuşları, çok yakında Dream Chaser uzay aracı ile hedefe ulaşacak.

NASA’nın milyarlarca dolarlık yatırım yaparak 2024’e kadar anlaşma yaptığı Sierra Nevada, 2020’den sonra Uluslararası Uzay İstasyonu için kargo görevlerine başlayacak. NASA’nın ilgi göstermesinin ardından Avrupa Uzay Ajansı ve Birleşmiş Milletler’in de anlaşmalar yapması, Serra Nevada için çok ciddi yatırım kaynağı oldu.

Dream Chaser Ne Yapacak?

Dream Chaser, SpaceX’in Falcon roketleri gibi bir roket değil. Daha çok bu roketlerin göndermek istediği bir uzay aracı. Örneğin Falcon Heavy’nin gönderdiği Tesla arabasının yerine Dream Chaser gidebilirdi. Dream Chaser, uzayda bir uçak gibi hareket edip Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenerek astronotlara yiyecek gibi kargo ürünlerini taşıyacak. Gelecekte insanlı uzay uçuşları için de kullanılması beklenen Dream Chaser’ın ULA’nın Atlas 5 roketleri ile uzaya gönderilmesi hedefleniyor. İlk iki görevinde Atlas 5 roketlerini kullanacak Dream Chaser’ın daha sonrasında SpaceX, Blue Origin gibi firmalarla anlaşıp anlaşmayacağı ise bilinmiyor.