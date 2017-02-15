Türk girişimci Hamdi Ulukaya tarafından kurulan gıda şirketi Chobani, Microsoft ve IBM gibi dünya devi teknoloji şirketlerini geride bırakarak dünyanın en yenilikçi 9. şirketi oldu.

2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türk girişimci Hamdi Ulukaya tarafından kurulan süzme yoğurt markası Chobani’yi bugüne kadar özellikle hisselerini çalışanlarına dağıtarak çalışanlarının bazılarını milyoner yapmasıyla duymuştuk.

Kısa bir süre sonra tekrar tüm dünyaya adından söz ettiren Chobani, ABD’nin en büyük yayınlarından Fast Company Dergisi tarafından bu yılın en yenilikçi ilk 10 şirketinden biri olarak seçildi. 9. sıraya yerleşen şirket Spotify, Microsoft, Airbnb ve IBM gibi teknoloji devlerini geride bırarak aynı zamanda gıda markaları arasında da zirveyi kaptı.

Fast Company tarafından açıklanan Dünyanın En Yenilikçi İlk 50 listesinin ilk 10 sırasında ise genel olarak dünyaya damgasını vuran teknoloji devleri yer alıyor.

Listenin ilk 10 sıralaması ise şu şekilde:

1-Amazon

2-Google

3-Uber

4-Apple

5-Snap

6-Facebook

7-Netflix

8-Twillio

9-Chobani

10- Spotify