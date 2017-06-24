Ülkemizin önde gelen timlerinden Türk Hack Team, Arabistan'a siber saldırıda onbinlerce veriyi ele geçirdi ve birçok internet sitesini hackledi.

Arabistan'ın ABD emriyle Katar'a ambargo uyguladığı yönünde gelen haberlerle ve bu noktada asıl hedefin Türkiye olduğuna dair duyumların ortaya çıkmasıyla birlikte ülkemizin önde gelen hacker gruplarından Türk Hack Team, Underground ve Anka Tim'in de desteğiyle 'Katar Operasyonu' adı altında Katar'a destek olmak için Arabistan'a büyük çaplı siber saldırı gerçekleştirdi.

Bu operasyon kapsamında sadece bir hafta gibi kısa bir sürede Arabistan'a bağlı birçok devlet kurumunun internet sitesini hackleyen Türk Hack Team, aynı zamanda kritik bilgileri de ele geçirmeyi başardı. Birçok üniversitenin ve diğer kurumların verilerini ele geçiren Türk Hack Team, Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Merkezi ve Ürün, Mısır ve Yemen Üniversiteleri gibi birçok üniversitenin verilerini internet sitesi üzerinden duyurdu.

Operasyonun videosu:

Aynı zamanda Türk Hack Team tarafından yapılan açıklamada "Arap hackerlar bu saldırılarımızı gördükten sonra bir karşılık vermeye başladı. Şu an mevcut Katar krizi, siber ortama da bulaşmış durumda. İstihbarat ekibimiz, saldırı ekiplerimiz sürekli bilgi topluyor. Arap-Türk siber savaşı alevleniyor." deniliyor.

Türk Hack Team'in internet sitesi üzerinden Katar Operasyonu ile ilgili bilgileri paylaştığı konusuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.