Huddersfield Town’da forma giyen Avustralyalı futbolcu Aaaron Mooy’un Instagram hesabı, Türk hackerlar tarafından ele geçirildi.

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarının güvenliğine gereken özeni göstermemeleri, başlarına iş açmaya devam ediyor. Neredeyse her gün ünlü bir isme ait sosyal ağ hesabının hacklendiği ya da iCloud gibi servislerinin hacklenerek ünlü isimlere ait özel fotoğrafların paylaşıldığına yönelik haberler duyuyoruz. Daha bugün, iki ünlü oyuncunun iCloud hesaplarının hacklenerek uygunsuz fotoğraflarının paylaşıldığını aktarmıştık. Hackerların son kurbanı ise Aaron Mooy isimli futbolcu oldu.

Huddersfield Town'da forma giyen Avustralyalı orta saha oyuncusu Aaron Mooy’un 63 bin takipçi sayısına sahip Instagram hesabı, Türk hackerlar tarafından ele geçirildi. Mooy’un hesabı üzerindeki tüm paylaşımları silen hackerlar, oyunun profil fotoğrafına ise Türk bayrağı yerleştirdiler.

Hackerlar, bu saldırıyı hangi amaçla yaptıklarına dair bir açıklama yapmadılar.